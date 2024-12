O reencontro tenso de Deion Sanders com a ex-esposa Pilar no último jogo em casa do Colorado: “Como a Terceira Guerra Mundial”

NO dia 29 de novembro marcou um dia inesquecível para os torcedores do Colorado Buffaloes. Foi o último jogo em casa de Shilo e Shedeur Sanders enquanto se preparavam para entrar na NFL. O que deveria ter sido um adeus comovente em Folsom Field tomou um rumo inesperado à medida que a dinâmica da família Sanders se desenrolava ao vivo no campo de futebol.

Travis Hunter, do Colorado Buffaloes, se liberta de vários jogadores defensivos do Kansas e marca um belo touchdown

Shilo sugeriu a reviravolta em um vídeo em seu canal no YouTube, dizendo: “Vamos tentar fazer o impossível.” O “impossível” em questão? Um plano secreto dos irmãos para reunir o pai, Deion Sanders, e a mãe, Pilar Sanders, para um raro momento durante a cerimônia de formatura. Mas as coisas não saíram como planejado.

Um plano desmorona

Inicialmente, tudo parecia estar indo bem. O técnico Prime orgulhosamente levou seus filhos para o campo, mas o momento mudou quando Pilar apareceu no final do campo. Esperando de braços abertos para abraçar seus filhos, A presença de Pilar provocou uma reação inesperada de Deion: ele saiu correndo do campo, deixando Shilo e Shedeur sozinhos com a mãe.

Shilo mais tarde explicou a tensão, dizendo: “Isso é como a Terceira Guerra Mundial tentando fazê-los caminhar juntos.” Na verdade, o plano desmoronou diante de milhares de fãs, já que Deion se recusou a ficar para a reunião.

Favoritismo exposto

O drama não terminou aí. Pilar, vestindo uma jaqueta de couro, revelou seu apoio a Shedeur exibindo uma camisa número 2 por baixo. Esse movimento sutil deixou Shilo visivelmente impressionado, pois o favorito de sua mãe ficou claro.

Enquanto isso, Deion colocou lenha na fogueira celebrando abertamente seu filho mais velho, Deion Sanders Jr., em seu aniversário de 31 anos, poucos dias depois. Em uma postagem sincera nas redes sociais, ele se referiu a ele como seu “filho favorito”. chamando-o de cola que mantém a família unida.

Isso deixou Shilo em uma situação difícil, e nem sua mãe nem seu pai o escolheram como favorito. Os fãs não puderam deixar de se perguntar: o que Shilo precisa fazer para chamar a atenção de seus pais?

O legado do treinador Prime

Apesar do drama familiar, Deion Sanders continua focado em suas conquistas no Colorado. A equipe terminou a temporada regular em um empate a quatro na liderançauma conquista significativa no primeiro ano do Coach Prime. À medida que os anúncios dos jogos de bowl se aproximam, Deion já está olhando para o futuro do programa – e para seu legado.

O último jogo em casa no Folsom Field foi mais do que apenas uma despedida. Isso revelou falhas na dinâmica da família e deixou os fãs especulando sobre o que vem por aí para os Sanders dentro e fora do campo.