Os 10 jogadores mais importantes do tricampeonato americano

Estes são os 10 principais jogadores que levaram o América ao tricampeonato no Apertura 2023, Clausura 2024 e Apertura 2024

América Ele utilizou 46 jogadores nos últimos três torneios, o que ajudou a conquistar o tricampeonato. Desse universo, 10 brilharam mais que os demais graças à regularidade e à aparição em momentos-chave.

Luis Ángel é um dos jogadores mais importantes do tricampeonato do América. O goleiro já disputou quatro torneios pelos Águilas e foi campeão em três. A seleção mexicana também resgatou os Azulcremas em mais de uma ocasião.

No Apertura 2024, quando o América teve problemas para somar vitórias, o goleiro brilhou sob o gol para manter viva a esperança do tricampeonato. As suas intervenções transformaram-no num ídolo do azulcrema.

O América é o primeiro tricampeonato em torneios curtos. Imagem 7

O capitão Henrique Martins É um dos jogadores mais identificados com as cores azulcremas. O atacante é considerado o capitão do América e na frente produz gols, além de assistências.

Entre os últimos três torneios, Henry Martín marcou 21 gols. A sua liderança faz dele um elemento chave na equipa de André Jardine.

O meio-campista do Águilas estava prestes a se aposentar. Ele se recusou a continuar no Seleção Mexicana e parecia que o fim da carreira se aproximava, até que André Jardine chegou e colocou o ex-jogador do Barcelona como titular.

Nos dois primeiros títulos, Jona Dos Santos foi titular indiscutível e no terceiro recuperou o lugar na fase liga, fundamental para aumentar as variantes no catálogo de Jardine.

Na época em que a América estava sofrendo, parecia Igor Lichnovskypor empréstimo, será fundamental nos dois primeiros campeonatos dos Águilas. O chileno tinha acabado de ser ignorado no Tigres e nos azulcremas recuperou o nível, a ponto de ser novamente considerado pela seleção de seu país. No tricampeonato não pôde comparecer, devido a uma lesão que o afastou da atividade.

Ramón Juarez Teve a missão de representar as categorias de base do América no tricampeonato e tem se saído bem, principalmente no último título. O jovem defesa-central contribuiu com boas exibições e gols quando os azulcremas sofreram com a ausência de jogadores do calibre de Sebastián Cáceres e Igor Lichnovsky.

O meio-campista espanhol naturalizou-se mexicano e é um dos jogadores mais regulares dos Águilas, desde que chegou ao México em 2021.

‘Maguito’ é um dos líderes da equipe e continua sendo titular, apesar das inúmeras mudanças na escalação de Jardine. Vários já são candidatos à Seleção Mexicana.

Em mais de uma ocasião Richard Sánchez foi apontado como uma possível derrota do América, mas o meio-campista paraguaio permaneceu no time azulcrema.

A realidade é que o Guarani tem tido pouca participação, embora as suas atuações tenham refletido no placar. Sánchez marcou gol nas semifinais e na final do Apertura 2024, e também apareceu no placar do título contra o Tigres del Abertura 2023o primeiro do tricampeonato.

Diego Valdés sofreu lesões e ainda assim foi estrela nos dois primeiros títulos do América. Na terceira, o meia chileno perdeu destaque com André Jardine e não conseguiu contribuir com nenhum gol.

Valdés Tornou-se uma das principais variantes de Jardine, seu nível na América o ajudou a ser continuamente considerado na Seleção Chilena.

Alejandro Zendejas Chegou à América em meio a dúvidas, devido ao mau desempenho no Chivas. Os Águilas o notaram porque ele tinha um bom nível no Necaxa e com André Jardines explodiu.

O meio-campista é peça fundamental no desempenho dos Azulcremas, pois contribui com gols e assistências, além de realizar trabalho de sacrifício para recuperar a bola. Ele escapou da Seleção Mexicana e atualmente joga pelos Estados Unidos.

O atacante naturalizado mexicano joga no Al Qadisiya da Arábia Saudita, mas antes de deixar o México conquistou o bicampeonato com o América. O atacante brilhou pelo América, marcando 18 gols em dois torneios e sendo um dos jogadores mais poderosos dos azulcremas. Jardine lutou para reconfigurar sua equipe após a saída de Julián Quiñones.