Os democratas das Forças Armadas do Senado argumentam que as acusações contra Hegseth deveriam desqualificá-lo para liderar o Pentágono

Um grupo de democratas no Comitê de Serviços Armados do Senado argumentou em uma nova carta que as acusações contra Pete Hegseth deveriam desqualificá-lo para servir como o próximo secretário de Defesa.

Hegseth, que o presidente eleito Donald Trump escolheu no mês passado como sua escolha para dirigir o Pentágono, esteve no Capitólio nos últimos dias em uma tentativa de angariar apoio suficiente dos senadores para obter a confirmação para o cargo.

“Escrevemos para expressar profundas preocupações sobre se as atitudes de Pete Hegseth em relação às mulheres, incluindo alegações de agressão e assédio sexual, o desqualificam para ser o próximo secretário de Defesa”, escreveram os democratas, liderados pela senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, em uma carta na terça-feira. para Susie Wiles, a nova chefe de gabinete de Trump.

Hegseth, um veterano e ex-âncora da Fox News, enfrentou um difícil processo de confirmação à medida que surgiram alegações relacionadas ao seu comportamento no local de trabalho e ao tratamento dispensado às mulheres, incluindo uma acusação de agressão sexual que veio à tona em 2017. Hegseth negou qualquer irregularidade e nenhuma acusação foi feita sobre o Alegação de 2017.

O grupo de Democratas também alertou na carta sobre as consequências dos comentários anteriores de Hegseth de que as mulheres não deveriam servir em funções de combate, o que ele desde então tentou esclarecer.

“Senhor. As opiniões mal informadas de Hegseth ignoram o papel significativo que as mulheres desempenharam em funções de combate nos Estados Unidos da América. A sua demissão das mulheres como combatentes afasta tanto potenciais recrutas como mulheres que já servem nas forças armadas. Numa altura em que o DOD está a lutar para aumentar o alistamento militar, os comentários do Sr. Hegseth desqualificam-no para servir como Secretário de Defesa”, escreveram os senadores.

Os senadores democratas Richard Blumenthal, Tammy Duckworth, Kirsten Gillibrand, Mazie Hirono, Tim Kaine e Jacky Rosen também assinaram a carta. Duckworth serviu no Iraque e perdeu ambas as pernas, bem como o uso parcial do braço direito, quando uma granada lançada por foguete atingiu o helicóptero Blackhawk que ela pilotava.

Contudo, não se espera que o impulso dos Democratas por si só prejudique as hipóteses de Hegseth. Trump prometeu apoiar a sua escolha, e o nomeado precisa de obter uma maioria simples no Senado – onde os republicanos terão 53 cadeiras no novo Congresso – para garantir a confirmação.

O grupo de democratas também pediu à equipa de transição de Trump que respondesse a várias perguntas sobre Hegseth até 30 de dezembro.

A CNN entrou em contato com a equipe de transição de Trump para comentar a carta.

Hegseth fez uma série de declarações controversas relacionadas a questões de segurança nacional, inclusive dizendo em uma entrevista em podcast no mês passado que “não deveríamos ter mulheres em funções de combate”. Hegseth disse à CNN na semana passada que apoia “todas as mulheres que servem nas nossas forças armadas”, quando questionado sobre os seus comentários anteriores. A CNN também informou que em discussões privadas com senadores, Hegseth indicou que não é contra as mulheres que servem em funções de combate, desde que cumpram um padrão estabelecido para todos os combatentes.

Enquanto os Democratas do Senado encenaram confrontos dramáticos para protestar contra as nomeações durante o primeiro mandato de Trump, a CNN informou anteriormente que os Democratas estão agora a mudar de táctica, relutantes em travar batalhas intermináveis ​​com as escolhas do Gabinete de Trump que provavelmente não terão sucesso.

Os democratas procuram implementar uma estratégia deliberada e disciplinada no segundo mandato de Trump: apontar os locais onde poderiam trabalhar com um nomeado quando acharem adequado e forçar os republicanos a defender as escolhas de Trump quando um nomeado enfrenta questões éticas, tem um histórico de declarações controversas ou não tem o que os democratas consideram as qualificações necessárias para o cargo.