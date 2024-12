Os fãs do Steelers questionam a lealdade de Terry Bradshaw após aparente apoio ao Chiefs antes do jogo de Natal

Terry Bradshaw teve seu quinhão de momentos nesta temporada, e sejamos realistas: aos 76 anos, o homem conquistou o direito de cometer alguns deslizes. Figura lendária do futebol, a lealdade de Bradshaw ao Pittsburgh Steelers é inquestionável. Quatro títulos do Super Bowl, 14 temporadas e uma carreira no Hall da Fama-ele sangrou preto e dourado por mais tempo do que a maioria dos fãs vive. Então, quando ele foi visto no Missouri ostentando um colar de corrente com o tema Kansas City Chiefsalguns fãs do Steelers não puderam deixar de levantar uma sobrancelha.

Bradshaw estava em Branson, Missouri, encontrando seu amigo Clay Cooperum colega artista conhecido por seus shows ao vivo no Clay Cooper Theatre. Os dois se divertiram no centro da cidade, conforme compartilhado em uma postagem no Instagram com a legenda: “Terry Bradshaw e Clay Cooper se divertiram ontem em Downtown Branson. Mais fotos/vídeos em breve!”

A postagem foi casual e sem drama, mas o colar dos Chiefs chamou atenção. O pingente, em forma de ponta de flecha com iniciais vermelhas ‘K’ e ‘C’, naturalmente gerou conversa entre os fãs do Steelers. No entanto, não vamos tirar conclusões precipitadas: Bradshaw não estava trocando de aliança. Ele era simplesmente absorvendo a vibração do Missouri, misturando-se com a cultura local.

Missouri é inegavelmente território dos Chiefs, com o vermelho e o branco dominando o cenário. A presença de Bradshaw ali tinha mais a ver com abraçar o meio ambiente e menos sobre trair suas raízes no Steelers. Afinal, ele tem elogiado Kansas City nesta temporada, como muitos outros fizeram. Mas isso não significa que ele tenha negociado com as listras do Steelers. Os fãs do Steelers podem ficar tranquilos sabendo que décadas de lealdade não podem ser apagadas por um único acessório.

Bradshaw falou sobre o sucesso recente de Kansas City

Depois que os Chiefs derrotaram os Panthers por 30-27 na semana 12, Bradshaw compartilhou seus pensamentos sobre a FOX, dizendo: “Fiquei chocado com essa pontuação. Carolina, desde que trouxeram Bryce Young de volta, ele tem sido excelente. Ele se destacou hoje contra o Kansas City.”

Apesar da vitória apertada, Bradshaw continua confiante nos Chiefs como favoritos do Super Bowlacrescentando: “Por quanto tempo eles continuarão fazendo isso e ganhando assim, e será que isso finalmente os decepcionará quando for mais importante? Duvido… Eles sabem vencer.”

Embora a admiração de Bradshaw por Kansas City possa deixar alguns fãs dos Steelers desconfortáveis, está claro que ele está simplesmente reconhecendo a grandeza quando a vê. Seu amor por Pittsburgh permanece inabalável, mesmo quando ele gosta de aventuras ocasionais no Missouri.