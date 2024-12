Óscar García compara direção do Chivas com Barcelona ou Real Madrid

O estrategista espanhol falou sobre a grandeza e a importância de chegar ao banco do Chivas neste novo desafio de sua carreira.

GUADALAJARA- Chivas apresentado oficialmente a Óscar Garcia como o novo treinador para a temporada Fechando 2025. Durante o seu anúncio, o estrategista espanhol garantiu que a importância de Chivas é comparável a dirigir em España um Real Madrid ó Barcelona.

“Não sei se vocês sabem o que é Chivas no mundo, na Europa é conhecido como Real Madrid ó Barcelona. Da grandeza deste clube, a identidade. quando ele me ligou Juan Carlos (Martínez), Me senti o homem mais sortudo do mundo, é como treinar o Barça ó Real Madrid. “Com isso resumi tudo”, disse ele. Óscar García Junyent.

Garcia Junyent foi criado em Barcelona como jogador e treinador, sabendo desde a raiz a importância do clube blaugrana. Por esta razão, reconhece a mesma importância de chegar a Liga MX para agora dirigir todo o Clube Desportivo de Guadalajara.

O Chivas apresentou oficialmente Óscar García como novo treinador para a temporada Clausura 2025. ESPN

O treinador reconheceu um enorme desafio para chegar a esta posição no Chivas: “Uma responsabilidade, mas se não houvesse responsabilidade, se não houvesse exigências, se não houvesse ambição, eu não estaria aqui, por maior que seja o clube. Eles me convenceram muito rapidamente, estávamos conversando por um enquanto, e a verdade é que desde “No primeiro dia tive certeza de que queria vir para cá”, declarou o treinador.

Para finalizar, ele se sente grato ao povo pela forma como foi recebido e vai querer recompensar os torcedores dentro de campo: “Me senti em casa e sou uma pessoa muito grata pelas pessoas que cuidam de mim e tratam muito grato e não só às pessoas do clube, mas a todas as mensagens que recebi de fora me dando as boas-vindas, me desejando o melhor. Isso me faz sentir em dívida, em dívida que vou pagar, vou pagar. da melhor forma possível que é treinando com a equipe”, ele concluiu.

Juan Carlos Martínez sim Óscar Garcia cumprimentar os presentes. Estádio Akron. Juan Carlos Martínez sim Óscar Garcia um por um, foram cumprimentar todos os meios de comunicação presentes. Em sinal de gratidão a quem está presente e aos poucos cria um vínculo melhor entre Chivas e os jornalistas.