Pachuca não dividiria estádio com o Cruz Azul

O presidente dos Tuzos falou no Futbol Picante da ESPN, onde abordou temas como a ideia de dividir o estádio e a participação na Copa Intercontinental

Armando Martinezpresidente da Pachucafoi claro se emprestaria o Estádio Hidalgo para Cruz Azulisso em meio à busca por um lar temporário para a Máquina no retorno ao Estádio Azteca, que passa por reformas para a Copa do Mundo de 2026.

“Não é uma rivalidade, é o seu lugar, você trabalha para isso e é muito difícil estar lá. Aqui não aguenta dois times. Quando eles precisam de uma partida, claro. O América nos procurou para a final e se for um ou dois jogos, claro, mas a partir daí dividir meu lugar, não, esquece”, disse o dirigente ao ESPN.

Armando Martínez junto com Jesús Martínez e Andrés Chitiva EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Em uma ligação que teve Futebol Picante, Armando Martínez Ele também observou que eles estão esperando que sua participação culmine no Copa Intercontinentalesperando que seja na final, para que possam tomar decisões sobre a formação do elenco, e ressaltou que não há decisão sobre Osama Idrissi.

“Nosso modelo de negócio é treinar jogadores e ser assertivos quando se trata de estrangeiros. O impulso das crianças nos obriga a vender os jogadores primeiro. Idrissi Existem diversas equipes interessadas, não só em Méxicomas em MLS sim Brasil“, destacou Martínez.

“Estamos analisando o que vai acontecer. Queremos manter a maior parte do quadro de funcionários para o Mundial de Clubes porque você tem que desempenhar um bom papel, então estamos nessa situação. Ainda não há nada definitivo e veremos como será. Até o último jogo tomaremos decisões. Não há nada determinado com Idrissi”, reiterou sobre o assunto.

Por fim, revelou que confiam em ir ao Mundial de Clubes e que mantêm contato com FIFA para ver as medidas necessárias e assim estar no primeiro concurso ampliado no próximo ano.

“Estamos conversando com FIFA para que eles possam nos dizer o que querem e possamos ser como Pachuca e meu sobrinho como León. Deveria ser um bálsamo para o futebol mexicano e para a Confederação. Aqui representamos toda a América do Norte. 80 ou 90 equipes gostariam de estar em nosso lugar. Ninguém nos deu nada, conseguimos e adoramos representar o México”, concluiu.