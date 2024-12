Pachuca x Al-Ahly: escalações confirmadas, Copa Intercontinental

Após vencer o Campeão da Libertadores, o Pachuca enfrentará o Al-Ahly em busca da passagem para a final do Intercontinental.

Pachuca sim Al-Ahly definirá o rival de Real Madrid na Grande Final do Copa Intercontinental FIFA. A torcida do Tuzos está animada em ver seu time enfrentar os merengues, mas a equipe da Primeira Divisão egípcia não será um adversário fácil.

Al-Ahly Ele é o maior vencedor do futebol egípcio com mais de 40 títulos da Primeira Divisão e também possui grande sucesso internacional ao ter mais de 10 títulos da Primeira Divisão. Liga dos Campeões do CAF. Em relação à seleção egípcia, Nelson Deossameio-campista Pachucaele indicou em entrevista ao FIFA que toda a equipe do Hidalgo tem um respeito significativo pela seleção egípcia.

O Pachuca busca a passagem para a final da Copa Intercontinental contra o Al-Ahly. Mohammed Dabbous/Anadolu via Getty Images

“Eles (Al-Ahly) são uma equipe forte, já foram campeões do Egito muitas vezes. Vamos trabalhar para poder enfrentá-los da melhor forma e poder superá-los, é para isso que viemos”, disse Deossa.

Pachuca estreou no Copa Intercontinental com uma vitória por 3 a 0 sobre o Botafogocampeão do Copa Libertadorese o resultado contra os brasileiros causou enorme entusiasmo na torcida do Tuzos.

Possíveis escalações para Pachuca x Al-Ahly

Pachuca: Carlos Agustín Moreno, Gustavo Cabral, Bryan González, Luis Rodríguez, Andrés Micolta, Pedro Pedraza, Arturo González, Alan Bautista, Elías Montiel, Oussama Idrissi, Salomón Rondón.

Al-Ahly: Mohamed Elshenawy, Akram Tawfik, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Yahya Attiat-Allah, Marawan Attia, Emam Ashour, Ahmed Koka, Hussein Elshahat, Wessam Abou Ali, Taher Mohamed.

Onde e a que horas assistir Pachuca x Al-Ahly?

A festa de Pachuca aposta Al-Ahly Será disputado no sábado, 14 de dezembro, às 11h na Cidade do México (12h ET) e a partida será transmitida pela plataforma FIFA + para Estados Unidos e México.

Quem é o favorito nas apostas?

Pachuca é o favorito de Caliente com probabilidade de +148 enquanto o triunfo de Al-Ahly paga +188 – O empate tem odds de +230.