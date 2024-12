Paddy Pimblett provoca anúncio de luta em breve: ‘Vejo você no topo’

Paddy Pimblett está começando a se preparar para sua próxima luta no UFC e já dá dicas de adversário e anúncio em breve.

Com um cartel perfeito de 6 a 0 no UFC, o nativo de Liverpool, de 29 anos, vem pressionando por um adversário de melhor classificação e parece que seu desejo pode ser realizado. Embora ele não tenha mencionado nenhum oponente em particular, Pimblett definitivamente sugeriu uma possibilidade – pelo menos com base em sua escolha de palavras.

“Para ser honesto, um belo final de ano”, disse Pimblett em seu canal no YouTube. “Estou em boa forma, uns 84, 85 quilos. As pessoas têm especulado sobre contra quem estou lutando, isso e aquilo. Estou indo buscar esse cinturão. Então, estou procurando por lutadores com melhor classificação e tenho certeza que você verá o anúncio da luta em breve.

“Eu disse sim, o adversário disse sim, só preciso assinar as coisas. Então você sabe a pontuação de todos. Curta, comente e inscreva-se e vejo você no topo.”

Pimblett dizendo “Te vejo no topo” imediatamente leva à especulação de que ele está insinuando um possível confronto com o ex-desafiante ao título dos leves do UFC Michael Chandler, que regularmente usa essa frase durante entrevistas e nas redes sociais.

Chandler apareceu pela última vez no UFC 309, onde perdeu por decisão unânime para Charles Oliveira em uma revanche depois de ficar dois anos afastado enquanto esperava por um confronto contra Conor McGregor que nunca aconteceu.

Pimblett nunca mencionou Chandler pelo nome, mas é fácil ler nas entrelinhas o que ele disse no vídeo. Pelo que vale, Chandler não recebeu cartão amarelo novamente desde sua luta em novembro, então ele está livre para competir novamente e o mesmo vale para Pimblett.

Pimblett deu um passo adiante ao eliminar um possível oponente da lista ao se dirigir ao contendor polonês dos leves Mateusz Gamrot, que lutou pela última vez em agosto passado, quando perdeu na decisão dividida para Dan Hooker.

“Todo mundo pensa que estou lutando contra Gamrot”, disse Pimblett. “Não pense que o UFC me colocaria contra um lutador como o Gamrot, que só fareja bolas.”

Não há nenhuma palavra oficial do UFC sobre a próxima luta de Pimblett, mas ele já está se preparando para iniciar o camp de treinamento, o que provavelmente significa um retorno previsto para o início de 2025.

É Pimblett contra Chandler ou Pimblett contra outra pessoa? Só o tempo dirá.