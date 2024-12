Paige Bueckers mostra seu lado ameaçador durante uma sessão preguiçosa de ginástica, deixando todos os tipos de comentários selvagens para Nika Mühl

UMPaige Bueckers entra em sua última temporada no basquete universitário com o Huskies UConna primeira escolha projetada nos próximos Rascunho da WNBA sofreu sua primeira derrota da temporada por 79-68 para Nossa Senhora liderado por Hannah Hidalgo que se destacou contribuindo com 29 pontos, 10 rebotes e 8 assistências enquanto Bueckers marcou 25 pontos mas não teve uma boa noite na linha de três pontos, marcando 0-4. Hidalgo e Notre Dame já venceram UConn e Bueckers também venceram Juju Watkins e USC este ano, então eles saltaram para o terceiro lugar no Top 25 da Associated Press e agora são concorrentes até março.

Bueckers conta piadas para ex-companheiro de equipe

A perda levou Bueckers e outros companheiros de equipe dos Huskies para descontar sua raiva no ex-companheiro de equipe Moer Muhl’s última postagem, zombando e comentando sobre seu treino. Com Bueckers comentando “Enrole aquela garota de 10 anos” e outros companheiros de equipe comentando “trabalho, trabalho não pare” os comentários referiam-se ao peso leve daquele da primeira foto. Muhl, que é croata e líder de todos os tempos em assistências (689) para os Huskies, foi selecionado pelo Tempestade em Seattle com a 14ª escolha no draft deste ano. Muhl também detém os recordes do programa de maior número de assistências em uma única temporada (284 em 2022-2023) e em jogo único (15 vs. NC State em 20 de novembro de 2022).

Dela a temporada de estreia com o Storm foi desafiadora; ela calculou a média menos de 1 pontos, assistências e rebotes em 16 jogos, com média de 3,6 minutos por jogo. Ela lutou com a transição para o nível profissional, incluindo a adaptação ao programação acelerada e tempo de jogo limitado. Após sua temporada de estreia, ela decidiu voltar à Europa para jogar pelo Besiktas JK na Turquiaonde infelizmente sofreu uma lesão grave, então esta postagem na academia mostra sua recuperação e sendo a profissional que é, com certeza tem em mente ser melhor no próximo ano do que esta péssima primeira temporada na WNBA.

Paige Bueckers busca o primeiro campeonato nacional

Paige Bueckers ainda está na faculdade, mas ela é mais velha que Caitlin Clarke o único calouro a ganhar o prêmio de Jogador do Ano da AP prêmio (2021). Com apenas 23 anos e quatro anos de experiência universitária, Bueckers tem como objetivo vencer um campeonato nacional antes de ir para a WNBA, o que é sempre mais fácil falar do que fazer. Pessoalmente, não acho que o resultado desta temporada mudará sua posição no draft como uma das principais perspectivas e seu futuro como jogadora do Dallas Wings.

Lesões atormentaram Bueckers desde o início. Como caloura, ela conduziu UConn ao Quarta Final e estabeleceu o recorde escolar de assistências de um calouro. Ela perdeu a maior parte de sua segunda temporada com uma lesão no joelho esquerdo, mas ainda assim conseguiu levar seu time ao jogo do campeonato nacionalonde perderam para Carolina do Sul. Sua temporada júnior foi interrompida por uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Bueckers se recuperou na temporada passada, ganhando honras unânimes do All-American do primeiro time e levando os Huskies à Final Four, onde perderam um jogo acirrado para o time de Caitlin Clark por 71-69. Nesta temporada, parece que os Huskies, junto com UCLA, Nossa Senhora e USCpoderia ser a melhor Final Four de março, mas ainda há muita temporada pela frente.