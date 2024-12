Parceria entre Prefeitura de Penedo e Senar Alagoas viabiliza curso técnico gratuito em Zootecnia. Clique aqui para se inscrever

A atuação conjunta da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA), com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Alagoas (Senar-AL) disponibiliza mais uma oportunidade de qualificação profissional gratuita.

A formação no curso técnico de nível médio em Zootecnia está com processo seletivo aberto, inscrição também sem custo aberta até 17 de janeiro de 2025.

As aulas presenciais acontecem no Polo Penedo do Senar, imóvel da Prefeitura de Penedo cedido para viabilizar investimentos na qualificação da mão de obra dos penedenses, uma das plataformas de atuação do governo Ronaldo Lopes.

Ao longo do primeiro mandato do prefeito reeleito, dezenas de cursos foram realizados para o homem e a mulher do campo, graças à colaboração entre a Prefeitura de Penedo e o Senar Alagoas, com articulação da Semada e do Sindicato Rural.

Sobre a nova formação, o curso técnico em Zootecnia começa em 2025, com carga horária total de 1.200 horas, tempo necessário para o ensino profissional referentes à produção pecuária e ao processamento de alimentos de origem animal.

De acordo com o Senar, produtores rurais, seus familiares e colaboradores têm prioridade na seleção e devem apresentar documento que comprove a atividade rural, além do histórico escolar ou certificado de conclusão do Ensino Médio, RG e CPF.

“O processo seletivo acontece em duas etapas, com análise de documentação e classificação dos inscritos. É importante destacar que o candidato que estiver com matrícula ativa em qualquer curso de nível médio do Senar não poderá participar da seleção”, informa a gerente técnica do Senar, Graziela Freitas.

Em Penedo estão disponíveis 20 vagas e para se inscrever, basta acessar o edital da seleção e fazer sua inscrição clicando aqui.

Ainda de acordo com o Senar, a lista dos classificados, antes dos recursos, será divulgada no dia 31 de janeiro de 2025 e o resultado final estará disponível a partir do dia 5 de fevereiro, no portal da Rede e-Tec do Senar.