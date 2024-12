Washington

Os republicanos do Senado bloquearam na terça-feira um esforço dos democratas para aprovar um projeto de lei bipartidário que daria aos jornalistas maiores proteções sob a lei federal – uma medida que surge na sequência da oposição do presidente eleito Donald Trump à medida.

Trump apelou aos republicanos para “matarem este projeto de lei” num post do Truth Social no mês passado.

Conhecida como Lei da IMPRENSA, a Lei de Protecção dos Repórteres contra a Exploração da Espionagem Estatal impediria o governo de forçar os jornalistas a revelar as suas fontes e limitaria a apreensão dos seus dados sem o seu conhecimento. O projeto foi aprovado na Câmara controlada pelo Partido Republicano no início deste ano.

Após a reeleição de Trump, grupos de defesa da imprensa redobraram os seus esforços para que a legislação fosse sancionada antes do final do mandato do presidente Joe Biden. Mas o fracasso do projeto de lei na terça-feira ocorre no momento em que o tempo está se esgotando antes que o presidente democrata deixe o cargo.

É improvável que o projeto obtenha 60 votos, e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, priorizou a confirmação de juízes durante a sessão manca. O financiamento do governo e um projeto de lei de política de defesa obrigatório também ocuparão um tempo valioso antes que os legisladores deixem a cidade para as férias de inverno.

Na noite de terça-feira, o senador democrata Ron Wyden, do Oregon, foi ao plenário do Senado e pediu consentimento unânime para aprovar o projeto. Mas o senador republicano Tom Cotton, do Arkansas, se opôs, bloqueando a tentativa. Qualquer senador tem o poder de suspender um projeto de lei apresentado por pedido de consentimento unânime.

A Fundação para a Liberdade de Imprensa disse no X que os democratas sabiam que a medida iria falhar e apelou à câmara para encurtar o feriado, se necessário, para tentar aprovar o projeto. “Discursos não são suficientes. O Senado teve o ano todo para aprovar esse projeto bipartidário”, disse o grupo.

Schumer falou em apoio ao projeto de lei no plenário e pediu a aprovação, chamando as disposições de “bom senso” e “mais importantes agora do que nunca, quando ouvimos tantos no novo governo falarem sobre ir atrás da imprensa de uma forma ou de outra .”

Cotton argumentou em comentários no plenário que o projeto de lei é uma ameaça à segurança nacional dos EUA e disse que sua aprovação transformaria o Senado “no cúmplice ativo de vazadores, traidores e criminosos do estado profundo, junto com os que odeiam a América e têm fome de fama. jornalistas que os ajudam.”

Mais cedo na terça-feira, o Comitê de Repórteres para a Liberdade de Imprensa aproveitou a divulgação de um relatório do inspetor-geral do Departamento de Justiça sobre investigações de vazamentos durante o primeiro mandato de Trump para defender a aprovação da lei.

“Esta investigação destaca a necessidade de uma lei razoável e de bom senso para proteger os repórteres e suas fontes”, disse o diretor executivo do grupo, Bruce D. Brown. “É hora de o Congresso aprovar a Lei da IMPRENSA, que conta com um apoio bipartidário esmagador, para evitar a interferência do governo no livre fluxo de informação ao público.”