Patchy Mix se junta a Patricio Pitbull para pedir sua saída do Bellator por inatividade

Patchy Mix quer sair.

O atual campeão peso galo do Bellator está pedindo sua dispensa da organização por inatividade, sem nenhuma indicação real de quando poderá competir novamente.

Ele se junta ao também campeão do Bellator, Patricio Pitbull, no pedido, depois que o brasileiro também pediu sua dispensa após uma longa paralisação.

“Meu empresário me disse para esperar, mas não tive notícias do PFL/Donn Davis”, escreveu Mix no Twitter. “Se você não vai me deixar lutar, por favor, me libere do contrato.

“Não é isso que eu quero, mas se não for importante para a empresa ser multicampeão. Então deixe-me ir respeitosamente.

Meu gerente me disse para esperar, mas não tive notícias dele @PFLMMA @DonnDavisPFL Se você não vai me deixar lutar, por favor, me libere do contrato. Isso não é o que eu quero, mas se não sou importante para a empresa ser um campeão multi-campeão. Então deixe-me ir respeitosamente – Patchy Mix (@TeamMixMMA) 5 de dezembro de 2024

Mix foi um dos primeiros lutadores a reclamar publicamente de sua inatividade depois de revidar em maio e estava programado para retornar à ação em novembro, mas seu card em Paris acabou sendo cancelado. Na época, dirigentes do PFL consideraram isso um adiamento, com a expectativa de que todos os lutadores receberiam cartões amarelos em cartões diferentes em um futuro próximo.

Infelizmente, nada disso aconteceu depois que Mix reclamou que inicialmente era esperado que ele retornasse em janeiro, quando o PFL tivesse um cartão em Dubai, mas ele não foi incluído nesses planos depois que os eventos principais e co-principais foram anunciados.

Mix, Pitbull e o campeão meio-pesado do Bellator, Corey Anderson, emitiram declarações públicas sobre longos períodos de inatividade desde que o PFL comprou o Bellator no final de 2023. Após a compra, o PFL optou por manter o Bellator instalado e funcionando como uma organização separada com cartões agendados principalmente no exterior com eventos transmitidos no serviço de streaming Max.

Os problemas começaram depois que um evento planejado em Londres em setembro perdeu repentinamente a luta principal com o campeão dos médios Johnny Eblen e seu oponente Fabian Edwards retirado do card sem explicação. A luta acabou sendo transferida para o card PFL: Battle of the Giants na Arábia Saudita em outubro.

Então a PFL cancelou o card do Bellator Paris em novembro, onde Mix deveria ser a atração principal contra o adversário Leandro Higo.

O MMA Fighting entrou em contato com a PFL para comentar a crescente frustração dos campeões do Bellator, que agora pedem a dispensa da promoção, mas não obtiveram resposta até o momento da publicação.