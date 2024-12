Patrimônio líquido de Geno Smith 2024: Qual é o salário anual do Seattle Seahawks QB?

Geno Smitho quarterback estrela do Seattle Seahawks, se tornou uma das histórias de retorno mais inspiradoras da NFL. A trajetória profissional de Smith nem sempre foi promissora. Elaborado pelo Jatos de Nova York em 2013ele inicialmente assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 5 milhões, incluindo um bônus de assinatura de US$ 2 milhões. No entanto, lutas em campo e lesões levou a um período de seis anos como zagueiro reserva. Durante este período, ele assinou acordos modestos de um ano com equipes como o Gigantes de Nova York e Carregadores de Los Angelesganhando entre US$ 895.000 e US$ 1,2 milhão anualmente.

A sorte de Smith mudou dramaticamente quando ele se juntou aos Seahawks em 2019. Embora inicialmente fosse reserva, ele assumiu o cargo de titular em 2022 e entregou uma temporada que definiu sua carreira. Naquele ano, ele liderou a NFL em porcentagem de conclusão (69,8%), arremessou para 4.282 jardas e 30 touchdownse quebrou vários recordes da franquia Seahawks. Seu desempenho lhe rendeu o Prêmio de Jogador do Ano da NFL Comeback e sua primeira seleção no Pro Bowl.

“Geno Smith mostrou o que a resiliência e o trabalho árduo podem alcançar”, disse o técnico dos Seahawks, Pete Carroll, em uma entrevista de 2022. “Ele é um líder e seu compromisso com a melhoria é incomparável.”

O sucesso de Smith em campo traduziu-se em recompensas financeiras. Em março de 2023, ele assinou um contrato de três anos no valor de US$ 75 milhõesincluindo um bônus de assinatura de US$ 25 milhões. Este acordo tem uma média de US$ 25 milhões por ano, com seu salário em 2024 subindo para US$ 27 milhões devido a incentivos e bônus de desempenho.

Ganhos de carreira e patrimônio líquido

Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 30 milhõesem grande parte graças ao seu atual salário anual de US$ 27 milhões, uma prova de sua perseverança e talento. Ao final de seu contrato atual, Smith terá ganho mais de US$ 90 milhões apenas com contratos da NFLcom quase US$ 30 milhões provenientes de bônus de assinatura.

Apesar do seu sucesso financeiro, Smith manteve-se relativamente discreto, sem grandes endossos ou investimentos divulgados. Sua história serve como um lembrete do valor da persistência.

“Eu nunca deixei de acreditar em mim mesmo”, Smith compartilhou após sua temporada de fuga de 2022. “Não importa o quão difícil fosse, eu estava pronto para a oportunidade.” Agora, como um dos zagueiros mais bem pagos, Smith é a prova viva de que paciência e trabalho duro compensam tanto em legado quanto em riqueza.