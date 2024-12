Pelosi internada no hospital após queda de escada em Luxemburgo

CNN

A deputada Nancy Pelosi foi internada num hospital depois de “sofrer uma lesão durante um compromisso oficial” no Luxemburgo, mas continua a trabalhar, disse um porta-voz.

Pelosi foi ao hospital como resultado de uma queda nas escadas, disseram três fontes à CNN. O gabinete de Pelosi se recusou a comentar como a congressista ficou ferida.

Posteriormente, os militares dos EUA evacuaram o ex-presidente da Câmara de Luxemburgo para o Centro Médico Regional Landstuhl, na Alemanha, de acordo com um oficial de defesa. O centro médico é um importante hospital militar que durante anos tratou soldados norte-americanos feridos em combate.

Pelosi, 84 anos, está recebendo tratamento “excelente” de médicos e profissionais médicos, disse Ian Krager, o porta-voz, na sexta-feira.

“Enquanto viajava com uma delegação bipartidária do Congresso no Luxemburgo para marcar o 80º aniversário da Batalha do Bulge, a Presidente Emérita Nancy Pelosi sofreu uma lesão durante um compromisso oficial e foi internada no hospital para avaliação”, disse Krager.

Pelosi “atualmente está recebendo excelente tratamento de médicos e profissionais médicos. Ela continua a trabalhar e lamenta não poder comparecer ao restante dos compromissos do CODEL para homenagear a coragem de nossos militares durante um dos maiores atos de heroísmo americano na história de nossa nação”, disse Krager, acrescentando que Pelosi “espera ansiosamente por voltando para casa nos EUA em breve.”

A lesão sofrida por Pelosi ocorre poucos dias depois que o antigo líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, tropeçou e caiu no Capitólio dos Estados Unidos, torcendo o pulso e cortando o rosto.

McConnell sofreu um “pequeno corte no rosto” e foi “autorizado para retomar sua agenda”, disse um porta-voz do republicano de Kentucky, de 82 anos, em um comunicado na terça-feira.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.

Natasha Bertrand, da CNN, contribuiu para este relatório.