A histórica cidade de Penedo celebra um momento transformador com a autorização do Ministério da Educação (MEC) para o funcionamento da Faculdade de Medicina da Qualin – Faculdade de Saúde. Publicada nesta quinta-feira, 5 de dezembro, a portaria que oficializa a instituição marca o início de uma nova era para a educação e a saúde no Baixo São Francisco.

Esse avanço é fruto de uma articulação que contou com o empenho da Prefeitura de Penedo, liderada pelo prefeito Ronaldo Lopes. Reconhecido por sua dedicação ao progresso do município, o gestor destacou-se em viabilizar esse projeto que eleva Penedo a um novo patamar de desenvolvimento educacional e econômico.

Com uma abordagem educacional moderna, a Qualin traz em sua missão o compromisso de formar médicos capacitados e preparados para os desafios do Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta pedagógica da faculdade combina conhecimento técnico com valores como empatia e respeito, consolidando-se como um diferencial na formação profissional.

Instalada no coração da cidade, na Rua Quinze de Novembro, a faculdade oferecerá uma infraestrutura de excelência, aliada a um corpo docente de alto nível. A chegada da Qualin impulsionará não apenas a formação acadêmica, mas também o crescimento econômico local, com a geração de empregos e o fortalecimento de diversos setores da economia penedense.

O prefeito Ronaldo Lopes enfatizou a importância desse momento para Penedo: “Trazer uma faculdade de medicina para nossa cidade é mais do que um sonho realizado; é um marco que transformará a vida de nossa população. Isso reforça nosso compromisso com a educação, a saúde e o desenvolvimento de Penedo.”

Além de contribuir para a formação de futuros médicos, a faculdade se compromete a estreitar laços com a comunidade. Por meio de estágios e atividades práticas, os estudantes terão a oportunidade de vivenciar as demandas reais das unidades de saúde locais, aproximando a teoria da prática e promovendo um impacto positivo na qualidade dos serviços prestados à população.