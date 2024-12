Pessoa de interesse Luigi Mangione levada a tribunal pela polícia

Luigi Mangione a pessoa interessada no tiroteio fatal do CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson recebeu escolta policial ao tribunal em uma caminhada de criminosos na segunda-feira.

O nativo de Maryland, de 26 anos, que foi detido em Altoona, Pensilvânia, na manhã de segunda-feira, em conexão com o assassinato em Nova York, chegou ao Tribunal do Condado de Blair, em PA … onde deveria comparecer para uma acusação preliminar.

Como o TMZ relatou anteriormente, Mangione foi pegou 5 dias depois que Thompson foi baleado e morto fora do New York Hilton Midtown, em Manhattan. O suspeito saiu de bicicleta após o tiroteio, mais tarde fugindo de Nova York através de um centro de ônibus da Autoridade Portuária.

Porém, depois imagens do suspeito foram compartilhados pelas autoridades, um funcionário do McDonald’s em Altoona reconheceu Mangione e chamou a polícia.

Em uma conferência de imprensa realizada na segunda-feira, o Comissário da NYPD Jéssica Tisch recebeu um identidade falsa, arma de fogosupressor e roupas combinando com as do suspeito foram descobertos em Mangione. Ele também supostamente carregava um documento manuscrito de duas páginas “crítico” ao setor de saúde, segundo as autoridades.