Pete Hegseth: Em que acredita a escolha de Trump para dirigir o Pentágono?

CNN

–



Pete Hegseth, escolhido pelo presidente eleito Donald Trump para secretário de Defesa, tem um currículo pouco convencional para o cargo, que nos últimos anos tem sido ocupado por generais quatro estrelas aposentados, como Jim Mattis e Lloyd Austin, e por grandes jogadores de Washington, como Leon. Panetta e Robert Gates, ambos diretores da CIA.

Embora Hegseth tenha servido honrosamente nas forças armadas dos EUA, ele se aposentou como major e seu trabalho mais recente foi como âncora da Fox News. Dada a relativa falta de experiência relevante de Hegseth para gerir o Pentágono, uma das maiores organizações do mundo e o exército mais poderoso do mundo, uma questão importante a tentar abordar é: Será que a compreensão de Hesgeth sobre o estado das forças armadas americanas corresponde à realidade?

Um bom lugar para aprofundar as crenças fundamentais de Hegseth sobre isso é seu livro mais recente, “A guerra contra os guerreiros: por trás da traição dos homens que nos mantêm livres”, publicado em junho.

O livro de Hegseth é uma estranha mistura de slogans e afirmações sem fundamento sobre os militares norte-americanos supostamente “marxistas” e “acordados”. Tem 228 páginas e não contém notas de rodapé e poucos fatos para respaldar suas afirmações, alguns dos quais são, na melhor das hipóteses, duvidosos.

Hegseth passa um capítulo do seu livro a descarregar as tropas “trans” nas forças armadas dos EUA, a quem retrata como uma peça-chave da agenda supostamente “despertada” do Pentágono.

Esta é uma pista falsa considerável. Um estudo de 2016 da RAND estimou que havia entre 1.320 e 6.630 pessoas trans na ativa e entre 830 e 4.160 nas reservas. Vamos pegar as estimativas de alto nível e são 10.790 pessoas. Cerca de 2 milhões de pessoas servem na ativa e nas reservas, portanto, mesmo usando a estimativa mais sofisticada, cerca de 0,5% dos militares são trans. Portanto, para grande parte dos militares dos EUA, é improvável que sirvam com alguém que seja trans.

No entanto, Hegseth diz que devido à agenda “acordada” e “marxista” sublinhada pela presença de soldados trans nas forças armadas dos EUA, tem sido difícil atrair recrutas para servirem uniformizados. Na verdade, o verdadeiro problema de recrutamento não se resume a um pequeno número de soldados trans. É mais impactado por factores prosaicos, como o número decrescente de americanos qualificados em idade militar e o facto de que, num contexto de baixo desemprego, o serviço militar é apenas um dos muitos empregos que os jovens americanos podem assumir.

Um número recorde de americanos em idade militar – 77% – não se qualifica para o serviço militar dos EUA porque são obesos, usaram drogas, têm antecedentes criminais ou têm problemas médicos, de acordo com um estudo de 2020 do Pentágono. Há também menos recrutas porque há menos pessoas na faixa etária apropriada para servir nas forças armadas dos EUA, o resultado da queda das taxas de natalidade americanas, razão pela qual os Estados Unidos também estão a assistir a um declínio no número de estudantes que se candidatam a universidades.

Todos estes factores nada têm a ver com as afirmações de Hegseth de que os militares dos EUA são o centro da consciência e abraçaram, nas suas palavras, a “translunitude”.

Além disso, Hegseth diz: “Muitas pessoas precisam ser demitidas” no Pentágono. Um objeto particular da ira de Hesgeth é o presidente do Estado-Maior Conjunto, general Charles “CQ” Brown, que é negro. Hegseth retrata Brown como um oficial general obcecado com diversidade, equidade e inclusão, ou DEI.

Por causa dos militares supostamente “marxistas acordados”, Hegseth cita um oficial anónimo do Exército dos EUA que lhe disse que “a prontidão geral está em grave crise”, referindo-se à capacidade das unidades militares dos EUA de se mobilizarem rapidamente para o combate. Na verdade, as taxas de prontidão são mais elevadas agora do que há anos. “Atualmente, 60% da nossa força ativa está nos mais altos estados de prontidão e poderia ser mobilizada para o combate em menos de 30 dias”, testemunhou o então presidente do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley, perante uma comissão do Congresso no ano passado.

A CNN pediu à transição de Trump comentários sobre as afirmações feitas no livro de Hegseth.

Em seu livro, Hegseth se preocupa muito com o papel das mulheres no combate porque diz que as mulheres são lutadoras menos eficazes. É certamente verdade que poucas mulheres passaram no curso “Q” para se tornarem soldados das Forças Especiais dos EUA.

No entanto, as mulheres desempenham muitos papéis importantes nas forças armadas dos EUA – tal como fazem no exército israelita – algo que Hegseth pareceu reconhecer publicamente na quarta-feira, quando disse aos jornalistas: “Apoiamos todas as mulheres que servem hoje nas nossas forças armadas e que fazem um trabalho fantástico em todo o mundo. mundo, em nosso Pentágono, e entregamos aspectos críticos, todos os aspectos, incluindo o combate, e eles têm feito isso… há algum tempo.”

Tal como outros republicanos, Hegseth quer respostas sobre quem é o responsável pela caótica retirada dos EUA do Afeganistão no verão de 2021. Hegseth culpa os militares dos EUA quando estes estavam simplesmente a seguir ordens emitidas pela administração Biden para retirar todas as tropas, e quando o fizeram, em vez disso, o Departamento de Estado, que não tinha planos para uma evacuação ordenada até que fosse tarde demais.

Hegseth também afirma que as “elites costeiras” prestam serviço militar contra aqueles que servem. Esta é uma afirmação estranha quando 18% do 118º O Congresso são veteranos, enquanto o Census Bureau estima que 6% da população total dos EUA são veteranos. Parece que o serviço militar é algo que os eleitores de todo o país apreciam.

Hegseth escreve eloquentemente sobre o tempo que serviu na Guerra do Iraque, o que constituiu um contraste marcante com o seu trabalho anterior no Bear Stearns, em Nova Iorque, processando “números numa folha de cálculo Excel para reuniões aborrecidas com banqueiros realmente ricos”. O relato de Hesgeth sobre os combates no Iraque, quando a guerra estava no auge e onde ele ganhou a primeira de suas duas Estrelas de Bronze, é a parte menos polêmica e mais interessante de seu livro.

Mas uma década e meia depois, a sua carreira militar terminou. Hegseth afirma que foi considerado um possível extremista nacionalista cristão por causa de sua tatuagem de uma cruz de Jerusalém e foi impedido de servir em sua unidade da Guarda Nacional em Washington, DC, protegendo a posse do presidente Joe Biden em janeiro de 2021 (que ocorreu apenas duas semanas após o motim dos apoiadores de Trump no Capitólio dos EUA). Embora, de acordo com a Associated Press, tenha sido uma tatuagem diferente, onde se lia “Deus Vult” (latim para “Deus quer” e uma expressão associada às Cruzadas) que levou os líderes militares a dizer-lhe para ficar em casa.

Hegseth parece bastante ressentido com essa experiência, que resultou nele vestindo o uniforme pela última vez alguns meses depois.

O livro de Hegseth é uma diatribe contra a suposta perspicácia nas forças armadas dos EUA e a covardia de líderes militares como o General Brown, que estão supostamente a implementar a agenda acordada. Se Hegseth se tornar secretário da Defesa, isso poderá desencadear uma luta entre ele e os principais generais americanos, especialmente sobre a questão das tropas transgénero.

Também poderia haver uma batalha sobre a questão de “Quem perdeu o Afeganistão?” – pelo qual Hegseth culpa abertamente os generais.

No seu livro, Hegseth silencia sobre as grandes questões que um futuro secretário da Defesa poderá ter de enfrentar, como a possibilidade de os chineses invadirem Taiwan. O chefe da CIA avalia que o líder chinês Xi Jinping disse aos seus militares para estarem prontos para tomar a ilha até 2027. Para saber a opinião de Hegseth sobre esse tipo de questões, provavelmente teremos que esperar pela sua audiência de confirmação, que, por enquanto, parece estar no caminho certo, dado o forte apoio contínuo de Trump.