Polícia Militar apreende 20 armas de fogo e 6,7 Kg de drogas em Maceió e no interior

De 22 a 28 de dezembro, 20 armas de fogo e 6,7 quilos de drogas foram apreendidos em ocorrências policiais registradas em Maceió e no interior. A informação é da Polícia Militar de Alagoas (PM-AL), que disponibilizou, neste sábado (28), o relatório referente às apreensões com os dados contabilizados pela Seção de Estatística e Ciência Aplicada da corporação.

Segundo a PM, mais uma vez, a capital alagoana foi a cidade onde mais apreendeu armas, com um total de nove registros, entre revólveres, pistolas e espingardas. O município de Rio Largo, que teve o policiamento reforçado recentemente, registrou três casos de apreensões.

“Em relação às drogas, 6,7 quilos de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína, foram retirados de circulação em todo o estado. Nas ocorrências que registraram infrações de menor potencial ofensivo, foram lavrados 110 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs)”, informa a corporação.

A última arma de fogo foi apreendida na noite de sexta-feira (27) no Conjunto Cidade Sorriso 2, bairro Benedito Bentes. As guarnições do 5º Batalhão visualizaram um homem em uma motocicleta em atitude suspeita, que tentou fugir da abordagem.

“Após um acompanhamento, ele foi alcançado. Com o autor, a PM apreendeu um revólver calibre 38, com cinco munições intactas, além de cinco gramas de cocaína. A ocorrência foi apresentada à Central de Flagrantes”, disse a polícia.

Interior do estado

Também nessa sexta, no bairro Eldorado, cidade de Delmiro Gouveia, dois homens foram presos por equipes do 9º BPM durante uma abordagem. Eles são acusados de envolvimento em um homicídio ocorrido no município no dia anterior, sendo que um deles, de 77 anos, seria o mandante do crime; e o outro, de 26, o autor material. Com eles, foi apreendida uma espingarda de fabricação artesanal que teria sido utilizada para cometer o homicídio. O caso foi encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) local.

Em Igaci, o 10º BPM cumpriu um mandado judicial que resultou na prisão de um homem acusado de feminicídio contra uma menina de 13 anos. O crime ocorreu na cidade pernambucana de Bom Conselho, onde o autor morava com a vítima.

Durante cumprimento de outro mandado, desta vez na cidade de Craíbas, foram apreendidas quantidades de maconha, crack, cocaína e munições, além de aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. O alvo do mandado de prisão foi localizado e, com ele, também foi recolhida uma motocicleta com queixa de roubo. A ocorrência foi finalizada no Cisp de Palmeira dos Índios.