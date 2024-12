Por que o técnico de Bill Belichick na UNC envia uma mensagem “f *** you” para o estado atual da NFL

Bill Belichicko icônico Treinador seis vezes vencedor do Super Bowlfez uma mudança surpreendente da NFL para o futebol universitário, assumindo a função de treinador principal na Universidade da Carolina do Norte (UNC). De acordo com um relatório da ESPN, esta decisão pode ter resultado de sua insatisfação com o estado atual da NFL.

Uma fonte próxima a Belichick descreveu seus sentimentos em relação à liga, dizendo que estava “enojado” com o que ela havia se tornado. Outro confidente compartilhou com a ESPN, “Este é um grande foda-se para a NFL“, refletindo A frustração de Belichick com a direção do futebol profissional e ceticismo em torno de suas habilidades.

O vídeo de boas-vindas de Bill Belichick na Carolina do Norte combina tendências virais e destaques da NFL

A mudança de Belichick ocorre em um momento em que ele busca um novo começo e um retorno às suas raízes no futebol universitário. Durante sua conferência de imprensa introdutória na UNC, ele expressou entusiasmo genuíno sobre este novo capítulo em sua carreira histórica. “Eu sempre quis ser treinador de futebol universitário“, disse Belichick.”Simplesmente nunca funcionou. Tive alguns bons anos na NFL, então tudo bem, mas isso foi realmente um sonho que se tornou realidade.”

Ele também relembrou sua educação, creditando a longa carreira de seu pai como treinador universitário por moldar sua paixão pelo esporte. “Cresci no futebol universitário com meu pai, que esteve lá por 50 anos. Tudo que eu sabia era futebol universitário. É ótimo estar de volta à Carolina, um ambiente em que cresci.”

Belichick reflete sobre o legado de seu pai ao ingressar na UNC

A ligação de Belichick com a UNC é profunda, pois seu pai era parte da equipe técnica da universidade na década de 1950. Durante sua apresentação Belichick ergueu um moletom que pertencera a seu pai simbolizando o significado pessoal deste novo papel.

Detalhes do contrato de Belichick na UNC também foram revelados. Ele vai ganhar um salário base de US$ 1 milhão por anocomplementado por US$ 9 milhões anualmente. Ao longo de seu contrato de cinco anos, Belichick deverá ganhar US$ 10 milhões, com oportunidades de bônus adicionais incluídas.

Embora esta transição marque uma mudança significativa para Belichick, está claro que ele está abraçando a oportunidade de liderar o programa de futebol da UNC com entusiasmo e um sentimento de nostalgia pelas suas raízes universitárias. Sua decisão representa não apenas uma mudança de carreira, mas uma chance de se reconectar com o ambiente que moldou sua paixão inicial pelo coaching.