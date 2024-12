Uma versão desta história apareceu no boletim informativo What Matters da CNN. Para recebê-lo em sua caixa de entrada, inscreva-se gratuitamente aqui.





O presidente eleito Donald Trump tem criticado há anos o conceito de cidadania por nascença na 14ª Emenda.

Durante a campanha presidencial de 2024, prometeu que, no primeiro dia do seu segundo mandato, emitiria uma ordem executiva encerrando a política atual, que disse num vídeo ser “baseada num mito histórico e numa interpretação errada intencional da lei. ”

Uma alteração constitucional supera sempre uma ordem executiva no sistema de governo dos EUA, mas a posição de Trump representa a crença persistente de que algo deve ser feito para impedir que os filhos de imigrantes indocumentados reivindiquem a cidadania americana.

Nesse vídeo de campanha, Trump disse que a sua ordem executiva deixará “claro às agências federais que, sob a interpretação correta da lei, daqui para frente, os futuros filhos de estrangeiros ilegais não receberão automaticamente a cidadania americana”.

Priscilla Alvarez, da CNN, informou que a nova administração de Trump poderia parar de emitir passaportes para filhos de indocumentados, arquitetando um confronto legal sobre o assunto. Além disso, a equipa de Trump poderá intensificar a “remoção acelerada” de imigrantes indocumentados em todo o país sem audiência judicial, desafiando outra frase da 14ª Emenda, que garante protecção igual a todas as pessoas perante a lei.

Tanto Trump como o seu novo “czar da fronteira”, Tom Homan, disseram que não hesitarão em deportar os pais de cidadãos norte-americanos que sejam crianças.

“Se você vem para o país e tem um filho, a culpa é sua. Você pode levar a criança com você, mas isso é por sua conta”, disse Homan na terça-feira em Chicago, acrescentando que teria como alvo pessoas indocumentadas que vivem em cidades como Chicago, que têm políticas de santuário.

Como presidente em 2020, Trump tentou restringir os vistos para mulheres grávidas que entrassem nos EUA para o chamado turismo de parto.

Os EUA têm cidadania por nascença para garantir que os descendentes de pessoas trazidas para os EUA contra a sua vontade e vendidas como escravos sejam cidadãos.

Provavelmente no pior momento da história do Supremo Tribunal dos EUA, a decisão Dred Scott de 1857, o então presidente do Supremo Tribunal Roger B. Taney escreveu, por uma maioria de 7-2, que nenhum descendente de uma pessoa escravizada poderia ser cidadão dos EUA. Scott era um homem escravizado do Missouri que vivia em territórios livres com seu proprietário, cirurgião do Exército. Ele pediu liberdade depois de retornar ao Missouri.

A decisão foi desfeita pela 13ª Emenda, que aboliu a escravatura, e pela 14ª Emenda, que garantiu que todos os nascidos nos EUA eram cidadãos dos EUA e protegidos pela sua Declaração de Direitos.

Aqui está o texto da primeira parte da alteração:

Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas à sua jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado onde residem. Nenhum Estado deverá fazer ou fazer cumprir qualquer lei que restrinja os privilégios ou imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem nenhum Estado privará qualquer pessoa da vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal; nem negar a qualquer pessoa dentro de sua jurisdição a igual proteção das leis.

A linguagem é bastante clara. Qualquer pessoa nascida nos EUA é cidadã dos EUA.

Para saber mais sobre a história da emenda, leia este excelente explicador de AJ Willingham da CNN, escrito em 2018, quando Trump, como presidente, ameaçou desafiar o conceito de cidadania por nascença.

Um dos principais defensores da ideia de que a alteração não se aplica aos filhos de imigrantes indocumentados nascidos nos EUA é John Eastman, o mesmo advogado que concebeu o plano de seis passos através do qual Trump tentou subverter os resultados das eleições de 2020.

Enquanto Trump retorna à Casa Branca, Eastman foi indiciado na Geórgia e no Arizona por interferência eleitoral e expulso da Califórnia. Mas antes de tudo isso, ele defendia a ideia de que o país tem interpretado mal a 14ª Emenda nos últimos mais de 150 anos.

Ele argumentou que a frase entre as vírgulas, “e sujeito à sua jurisdição”, desqualifica essencialmente os filhos de pessoas que não vivem legalmente nos EUA. Bastaria que o Congresso aprovasse uma lei que determinasse expressamente que os filhos de pessoas que vivem ilegalmente no país não podem ter cidadania, segundo Eastman e alguns outros académicos.

É uma teoria marginal na medida em que até mesmo advogados e juízes conservadores a rejeitaram.

Para saber mais sobre por que o argumento de Eastman não se aplica, consulte James Ho, agora juiz nomeado por Trump no 5º Circuito do Tribunal de Apelações dos EUA. Ho escreveu em 2006 que a 14ª Emenda foi promulgada expressamente para desfazer a decisão Dred Scott e devolver os EUA aos princípios do direito consuetudinário inglês, segundo os quais todos os nascidos no país eram cidadãos.

Nota: O Reino Unido, na verdade, eliminou a liberdade irrestrita cidadania de nascença com a sua Lei da Nacionalidade Britânica de 1981, mas muitos outros países, incluindo o Canadá e o México em ambos os lados dos EUA, ainda aderem ao princípio.

Ho, um potencial candidato a um assento no Supremo Tribunal, se houver abertura durante o novo mandato de Trump, levantou muitas sobrancelhas quando foi entrevistado pela revista libertária Reason em Novembro. Sem comentar quaisquer casos específicos, ele acrescentou uma qualificação ao seu apoio jurídico à cidadania por nascimento. Ho disse isso:

A cidadania por primogenitura é apoiada por vários pareceres da Suprema Corte, tanto unânimes quanto separados, envolvendo os juízes Scalia, Thomas, Alito e outros. Mas a cidadania por nascimento obviamente não se aplica em caso de guerra ou invasão. Ninguém, que eu saiba, jamais argumentou que os filhos de estrangeiros invasores tenham direito à cidadania por nascença. E não consigo imaginar qual seria o argumento jurídico para isso.

No início deste ano, coincidentemente, John Fritze da CNN observou que Ho tinha usado esse termo, “invasão”, numa opinião concordante sobre um tema diferente.

“Em um parecer deste verão sobre a construção de uma barreira flutuante no Rio Grande pelo Texas, Ho escreveu que o Texas deveria ter prevalecido no caso porque o estado estava repelindo uma ‘invasão’ de migrantes”, segundo Fritze.

O Supremo Tribunal concluiu inequivocamente, no caso de Wong Kim Ark, em 1898, que os filhos de não-cidadãos nascidos nos EUA de “estrangeiros residentes” são cidadãos ao abrigo da 14ª Emenda.

Wong Kim Ark nasceu nos EUA, filho de imigrantes chineses, mas teve sua entrada negada no país após uma viagem à China devido à Lei de Exclusão Chinesa. Ho descreveu as circunstâncias desse caso em sua defesa de cidadania por direito de nascença, em 2006. Ele incluiu esta linguagem abrangente, confirmando o princípio da cidadania por primogenitura do tribunal de 1898:

A décima quarta emenda afirma a antiga e fundamental regra da cidadania por nascimento dentro do território, na fidelidade e sob a proteção do país, incluindo todas as crianças aqui nascidas de estrangeiros residentescom as exceções ou qualificações (tão antigas quanto a própria regra) de filhos de soberanos estrangeiros ou de seus ministros, ou nascidos em navios públicos estrangeiros, ou de inimigos dentro e durante uma ocupação hostil de parte de nosso território, e com o único adicional exceção dos filhos de membros das tribos indígenas devido à lealdade direta às suas diversas tribos. … Sustentar que a décima quarta emenda da constituição exclui da cidadania as crianças nascidas nos Estados Unidos de cidadãos ou súditos de outros paísesseria negar a cidadania a milhares de pessoas de ascendência inglesa, escocesa, irlandesa, alemã ou de outra ascendência europeia, que sempre foram consideradas e tratadas como cidadãos dos Estados Unidos.

Na altura, Ho argumentou que a decisão estendia a cidadania às pessoas nascidas nos EUA, independentemente do estatuto de imigração.

Não houve uma emenda constitucional ratificada em mais de 30 anos. Eles são notoriamente difíceis de implementar. Eles podem ser propostos por maioria de dois terços dos votos em ambas as câmaras do Congresso ou por uma convenção constitucional convocada por dois terços dos estados. A emenda também deve ser ratificada por três quartos das legislaturas estaduais ou por convenções especiais convocadas em cada estado.

Se falar de Trump e da 14ª Emenda parece familiar, é porque uma secção diferente da emenda proíbe pessoas que participaram ou ajudaram na insurreição contra os EUA de servir em cargos federais. O Supremo Tribunal decidiu no início deste ano que a cláusula de insurreição só poderia ser aplicada a Trump por um ato do Congresso, abrindo caminho para a sua presença nas urnas neste outono.