Porque é que os EUA não têm tentado resolver os seus problemas de seguro de saúde?

O assassinato a sangue frio de um CEO do setor de saúde desencadeou uma torrente de raiva pública contra o setor de seguros de saúde. A feiúra desse fato deveria fazer com que os americanos reprimissem a raiva?

O suposto assassino, Luigi Mangione, está se preparando para um julgamento por homicídio em Nova York, e seu advogado disse que ele se declarará inocente. Mas o resto do país tem uma oportunidade, por mais estranha que seja, de examinar a sua frustração de longa data com um sistema de seguro de saúde que é único no mundo desenvolvido, uma vez que extrai lucros dos pacientes para empresas privadas.

Tami Luhby, da CNN, reuniu histórias de terror sobre seguros de leitores da CNN, incluindo uma recém-formada que teve que lutar simultaneamente contra o câncer e a decisão de seu provedor de cobertura de que ela deveria pagar um copagamento mensal de US$ 13.000 por um medicamento que salva vidas. Não é de admirar que uma minoria considerável de americanos tenha relatado estar com dívidas médicas.

Uma pesquisa Gallup divulgada esta semana, mas realizada antes do assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, descobriu que a maioria dos americanos, 62%, acha que é responsabilidade do governo federal garantir que todos os americanos tenham cobertura de saúde. Uma minoria, 36%, disse que não é responsabilidade do governo.

A Gallup tem colocado esta questão há anos, e estes novos dados reflectem uma inversão gradual em relação a 11 anos atrás, durante a problemática implementação de bolsas de seguros de saúde privados criadas pelo Affordable Care Act, ou Obamacare. Naquela altura, uma minoria, 42%, disse que era responsabilidade do governo federal garantir que as pessoas tivessem cobertura de saúde, e uma maioria, 56%, disse que não.

Há uma história partidária por detrás destes números, uma vez que quase todos os Democratas, 90%, dizem agora que o governo é responsável, em comparação com pouco mais de dois terços em 2013. Apenas cerca de um terço dos Republicanos têm hoje a mesma opinião, embora isso seja acima dos apenas 12% que disseram que o governo tinha uma responsabilidade em 2013.

Independentemente disso, qualquer esforço de reforma do seguro de saúde para aumentar a participação do governo no sistema encontraria uma resistência feroz, tal como aconteceu em 2010, quando o então Presidente Barack Obama sancionou a Lei de Cuidados Acessíveis.

A mudança ascendente nos americanos que dizem que o governo tem a responsabilidade de garantir que os seus cidadãos tenham cobertura foi acompanhada por uma mudança descendente na satisfação com o sistema de saúde em geral, nas pesquisas da Gallup.

Em 2013, a maioria, 54% dos americanos, estava satisfeita com a qualidade dos cuidados de saúde nos EUA. Hoje, isso caiu para 44%.

A satisfação com a cobertura de cuidados de saúde nunca foi elevada nas mais de duas décadas durante as quais a Gallup a acompanhou. Atingiu um máximo de 41% em 2012 e hoje está em 28%, o nível mais baixo desde o início dos anos 2000, anos antes de o Obamacare reformar drasticamente a indústria de seguros e exigir que as seguradoras cobrissem doenças pré-existentes e mantivessem os jovens no seguro dos seus pais até aos 26 anos, bem como uma cobertura bastante expandida do Medicaid.

Nenhum outro país – certamente nenhum outro país rico como os EUA – faz isto desta forma, com a sua dependência dos empregadores para fornecerem cobertura de saúde opcional à maior parte do país.

Alguns países têm sistemas de saúde administrados pelo governo. Outros exigem que os cidadãos paguem por seguros privados mais acessíveis. Todos, exceto os EUA, seguram quase todos os seus cidadãos.

Vários estudos dizem coisas semelhantes, que os EUA pagam muito mais por pessoa e como percentagem do seu produto interno bruto, ou PIB, para cobrir uma porção muito menor da sua população e alcançar uma esperança de vida muito mais baixa – embora a esperança de vida nos EUA também é afetado por mortes por armas de fogo, suicídios e overdoses de drogas.

A KFF, a Fundação Peter G. Peterson e o Commonwealth Fund têm avaliações detalhadas que comparam o sistema dos EUA com os seguros de outros países. As conclusões incluem que os custos administrativos são muito mais elevados nos EUA do que noutros países ricos. Talvez seja alimentado por um universo de seguradoras, um dos contribuintes para esses custos.

Uma grande distinção em relação aos EUA é que esses outros países exigem cobertura para todos e a subsidiam em maior grau do que os EUA.

Aqui, o governo só fornece cuidados de saúde aos mais necessitados, através do Medicaid, e aos americanos mais velhos, que geralmente se qualificam para a cobertura de saúde gerida pelo governo no Medicare. Graças ao Obamacare, o governo também subsidia cuidados para aqueles que, até determinados níveis de rendimento, não recebem cobertura do seu empregador. O governo também subsidia cuidados de saúde fornecidos pelos empregadores sob a forma de incentivos fiscais.

Uma história paralela a ser observada é o aumento de beneficiários do Medicare que optam por planos privados do Medicare Advantage, administrados por seguradoras privadas. O Wall Street Journal documentou recentemente como os planos Medicare Advantage podem acabar por custar mais ao governo e também que os pacientes mais doentes, em vez de enfrentarem a recusa de cobertura por parte das seguradoras privadas, regressam ao Medicare quando necessitam dos procedimentos mais dispendiosos.

As lutas com o seguro saúde não são exclusivas dos EUA. Talvez o mais notável sistema governamental de pagador único, o Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido, tenha desfrutado de uma taxa de satisfação de 70% em 2010. Esse número caiu para apenas 24% em 2023, de acordo com uma pesquisa nacional, embora essa pesquisa descobriram que o povo britânico quer melhorar o sistema para reduzir o tempo de espera nos serviços, em vez de descartá-lo por outra coisa.

No entanto, a conversa política nos EUA mal se voltou para o seguro de saúde durante a campanha presidencial recentemente concluída, e o sistema de saúde não esteve no topo das preocupações dos eleitores nas sondagens de opinião pública.

O presidente eleito Donald Trump foi eleito apenas com “conceitos” de uma política de saúde. Ele derrotou a vice-presidente Kamala Harris, que propôs expansões mínimas do Medicare em vez de uma grande mudança no sistema.

A última grande mudança no sistema foi o Obamacare, pelo qual os Democratas pagaram um preço político a curto prazo quando perderam o controlo da Câmara dos Representantes. A lei tornou-se lentamente mais popular – 62% dos americanos têm uma opinião favorável, de acordo com uma sondagem de acompanhamento da KFF. Mas é evidente que não resolveu o problema de tornar os cuidados de saúde acessíveis.

Um passo importante para a redução dos custos dos medicamentos prescritos veio dos Democratas durante a administração Biden, quando, após anos de tentativas, conquistaram ao Medicare o direito de negociar preços mais baixos para determinados medicamentos. Mas isso enfrenta um futuro incerto na nova administração Trump, à medida que completa os seus conceitos de plano.