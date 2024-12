Prefeito Ronaldo Lopes anuncia 80% de aumento no repasse de incentivo para Agentes de Saúde e Endemias de Penedo

Em um pronunciamento recente, o prefeito Ronaldo Lopes destacou a importância e o reconhecimento do trabalho realizado pelos agentes de saúde e agentes de combate às endemias da cidade de Penedo. Em 2022, a administração municipal destinou 40% do recurso de gratificação para esses profissionais, valor que foi ampliado para 60% em 2023. Agora, para 2024, o prefeito anunciou uma nova elevação no repasse de incentivo para os agentes, chegando a 80%.

“Eu quero me dirigir a todos os agentes de saúde e agentes de endemia. Essa classe que, em 2022, nós conseguimos dar 40% dos recursos de gratificação. Em 2023, conseguimos ampliar essa gratificação para 60%. E agora, este ano, já autorizei o repasse de 80% para todos vocês, agentes de saúde e de endemias, de Penedo, pelo belíssimo trabalho que fizeram durante todo esse ano. Parabéns a todos e um feliz 2025!” afirmou o prefeito Ronaldo Lopes.

“Quero parabenizar nossos agentes de saúde e endemias pelo trabalho excepcional que têm realizado. Vocês são fundamentais para o bem-estar de nossa cidade. Também agradeço ao prefeito Ronaldo Lopes pelo aumento no repasse de incentivo, um reconhecimento justo ao esforço diário de nossos servidores”, disse Waninna Mendonça, Secretária Municipal de Saúde.

Este aumento no repasse é uma clara demonstração do compromisso da prefeitura com a valorização do trabalho essencial realizado pelos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) e ACE (Agentes de Combate às Endemias), que diariamente cuidam da saúde da população e ajudam a manter Penedo mais protegida contra doenças e endemias.

O repasse de 80% representa um significativo reconhecimento ao esforço e dedicação desses profissionais, refletindo o compromisso da gestão municipal com a melhoria das condições de trabalho e a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.

SECOM/PMP