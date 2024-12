Prefeito Ronaldo Lopes anuncia parte da nova equipe de secretários e superintendentes municipais de Penedo

O Prefeito Ronaldo Lopes anunciou alguns nomes que integrarão a equipe de secretários e superintendentes municipais para o novo ciclo administrativo que conduzirá na Prefeitura de Penedo, com sua nova configuração administrativa.

Parte da equipe do primeiro escalão do governo foi revelada nesta segunda-feira (23), durante entrevista na Rádio Penedo FM que também está disponível na plataforma YouTube, no canal Penedo FM Play.

Reeleito com 71,3% dos votos, Ronaldo Lopes destacou o equilíbrio entre experiência e inovação na composição do secretariado, mantendo o foco na continuidade do desenvolvimento de Penedo em diversas áreas.

Sobre a vitória incontestável, Ronaldo Lopes destacou que ela é resultado do reconhecimento do povo penedense em relação ao trabalho feito a partir de 2021, destacando o compromisso de todos os servidores municipais, em todos os níveis da administração pública municipal.

Entre os novos nomes anunciados nesta antevéspera do Natal, destacam-se dois vereadores eleitos em 2024 que assumirão secretarias estratégicas logo após tomarem posse na Câmara Municipal de Penedo e oficializarem o afastamento para poder exercer a respectiva função no Executivo:

Fagner Matias assumirá a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) .

assumirá a . Ivo Costa, o vereador mais votado nas eleições de 2024, voltará ao comando da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP).

Já o vice-prefeito eleito Valdinho Monteiro, além de ocupar o cargo no Poder Executivo, assumirá a nova Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola (SEMDAGRO), nova denominação para a extinta SEMADA (Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola), popularmente conhecida como Secretaria de Agricultura.

O fim da SEMADA também gerou a instituição de uma secretaria exclusiva para tratar das políticas de abastecimento, a Secretaria Municipal de Abastecimento (SEMAB), enquanto Valdinho liderará as iniciativas voltadas à agricultura e ao fortalecimento da zona rural.

Outros nomes também integram o time nas seguintes funções:

Elineide Batista , que estará à frente da Subprefeitura da Região da Cooperativa Pindorama , fortalecendo a gestão local e ampliando a presença do poder público na área.

, que estará à frente da , fortalecendo a gestão local e ampliando a presença do poder público na área. Ricardo Araújo deixará a SIPE e assumirá a Superintendência de Limpeza Pública (SULIMP) , com o objetivo de modernizar e melhorar os serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos no município.

deixará a SIPE e assumirá a , com o objetivo de modernizar e melhorar os serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos no município. Bili Marques assumirá a Secretaria Municipal de Articulação Política (SEMAP), pasta que terá como missão principal atuar na relação entre os Poderes Executivo e Legislativo.

Além das novas nomeações, Ronaldo Lopes divulgou alguns secretários que permanecem no cargo, garantindo a continuidade de projetos e ações já em andamento:

Kim Emmanuel na Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM)

na Jair Galvão na Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC)

na Teresa Machado na Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ)

na Wanina Mendonça na Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

na Luciano Lucena na Secretaria Municipal de Educação (SEMED)

na Gustavo Alencar na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAG)

na Ana Teresa Lopes na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH)

Durante a entrevista, o prefeito penedense ressaltou o compromisso da nova equipe com o progresso de Penedo.“Esses nomes, assim como outros que devo divulgar em breve, foram escolhidos pela competência e pelo desejo de transformar nosso município. Tenho certeza de que, juntos, continuaremos acelerando o desenvolvimento e melhorando a qualidade de vida da nossa população”.

Em breve, os demais nomes que irão compor o primeiro escalão do governo na Prefeitura de Penedo a partir de 2025 serão informados por Ronaldo Lopes.