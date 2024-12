Prefeito Ronaldo Lopes recebe Selo Unicef por avanços nas políticas públicas para infância em Penedo

O sucesso do trabalho realizado em Penedo, ao longo do primeiro mandato do Prefeito Ronaldo Lopes em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, tem o reconhecimento do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Ao lado de representantes das secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social, o gestor responsável por implementar políticas públicas para a Primeira Infância, entre os anos de 2021 e 2024, recebeu o Selo Unicef.

“Isso demonstra que o nosso governo cuida de crianças e adolescentes penedenses e iremos continuar com esse mesmo empenho nos próximos quatro anos porque temos o compromisso em proporcionar um futuro melhor para nosso povo”, afirma Ronaldo Lopes, Prefeito Amigo da Criança.

A entrega do Selo Unicef aconteceu nesta segunda-feira, 02 de dezembro, em Maceió, solenidade organizada pelo Governo de Alagoas em parceria com a Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) e a Associação de Defesa da Educação, Saúde e Assistência Social (ASSERTE), ONG responsável por implementar o Selo UNICEF em Alagoas.

Além da Prefeitura de Penedo, mais 57 administrações municipais alagoanas alcançaram as metas do Selo Unicef durante o quadriênio 2021/2024. Em nível nacional, a avaliação iniciada com a participação de 2.023 municípios de 18 estados resultou na certificação de 923 prefeituras brasileiras.