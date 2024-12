Prefeitura de Penedo divulga relação dos feriados e pontos facultativos de 2025

As datas dos feriados federais, estaduais e municipais do próximo ano em Penedo e também dos pontos facultativos no serviço público municipal para 2025 estão previstas no Decreto Municipal nº 944/2024.

O ato administrativo do Prefeito Ronaldo Lopes está publicado no Diário Oficial do Município em sua edição desta quinta-feira, 12, e pode ser conferido no arquivo abaixo da notícia.

A medida tem como objetivo promover a economicidade de recursos, sem prejudicar a continuidade dos serviços essenciais de responsabilidade da Prefeitura de Penedo.

Além disso, a lista oficial de feriados e pontos facultativos também serve como referência para entidades representativas do comércio local elaborarem seu calendário anual.