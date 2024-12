Prefeitura de Penedo e Decolar.com: Parceria inédita promete divulgação e aumento de vendas do Destino Penedo

Mais uma novidade para o Destino Penedo. Parceria inédita entre a prefeitura e a Decolar.com, considerada a maior empresa de viagens online da América Latina, visa e promete divulgação e aumento de vendas para o destino ribeirinho.

O martelo foi batido durante reunião entre o Prefeito Ronaldo Lopes, o secretário de Turismo e Economia Criativa Jair Galvão, a diretora de Marketing e Promoções da SETUREC Maria Augusta Brêda, a executiva de Contas da Decolar.com Sâmea Omena e a gerente executiva de Produtos em Destino da Decolar.com Renata Bufarat.

O objetivo da parceria é de desenvolver um plano de mídia exclusivo entre a Prefeitura de Penedo e a Decolar.com, de modo que, além de uma divulgação em massa, seja possível converter as vendas diretamente para os prestadores de serviços do Destino Penedo.

Na oportunidade, bastante empolgado, Ronaldo Lopes falou acerca do desenvolvimento e do crescimento do setor turístico de Penedo, destacando novos equipamentos hoteleiros, bares e restaurantes, além de projetos para melhorar a infraestrutura turística, viária e de conectividade que fortalecerão ainda mais Penedo como um destino turístico.

“Essa parceria é muito importante para Penedo, pois representa mais uma grande empresa reconhecendo o potencial turístico da nossa cidade. É a prova, também, de que estamos no caminho certo ao investir na valorização do nosso patrimônio histórico, cultural e natural. Com essa união de esforços, temos a oportunidade de ampliar a visibilidade de Penedo nos cenários nacional e internacional, fortalecendo o turismo como uma atividade econômica essencial para a geração de emprego e renda para a nossa população”, disse. Ronaldo Lopes.

Renata Bufarat, gerente executiva de Produtos em Destino da Decolar.com apresentou os números da empresa e o potencial para o aumento de vendas do Destino Penedo. Ela, também, configurou um novo produto para o portfólio da agência on-line de viagens, empresa que atingiu 30 milhões de membros em seu programa de fidelidade, o que representa um crescimento de 51% em relação ao ano de 2023.

“A Decolar.com é uma das gigantes do turismo sul-americano e este relacionamento inovador será muito positivo para o futuro de Penedo”, ressalta Jair Galvão, secretário da SETUREC.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC