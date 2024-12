Prefeitura de Penedo lança edital para compra de alimentos da agricultura familiar que serão usados na alimentação escolar

Estão abertas até o próximo dia 16 de janeiro de 2025 as inscrições para a chamada pública lançada pela Prefeitura de Penedo, ato administrativo que viabiliza a compra de alimentos da agricultura familiar que serão utilizados na alimentação de estudantes da rede pública municipal.

O edital que pode ser conferido integralmente no arquivo abaixo do texto propicia o investimento de quase três milhões de reais (R$ 2.970.640,00) no setor que tem apoio do governo Ronaldo Lopes, desde o preparo de solo na roça do agricultor de baixa renda até a orientação para o produtor rural estar apto a se tornar um fornecedor.

A chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural atende ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criado para suprir as necessidades da educação básica e das creches públicas municipais, a cada 12 meses.

Os interessados em se habilitar ao processo, seja de forma individual ou por meio de entidade (associação, cooperativa, instituição etc) precisa apresentar a documentação para habilitação e o respectivo projeto de venda até o dia 16 de janeiro de 2025, na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

A referida pasta da Prefeitura de Penedo funciona no antigo Ginásio do SESI, localizada na Rodovia AL 110, s/n, com recepção aos interessados no horário das oito ao meio-dia.

A abertura dos envelopes para análise das propostas formalizadas no período de inscrição ocorrerá no dia 16 de janeiro, às 9 horas.

Mais informações sobre o edital de chamamento público podem ser solicitadas pelo e-mail penedolicitacoes.al@gmail.com ou por meio do contato (82) 99627-9378.

