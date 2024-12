Presidente do PSG, em contato com Mohamed Salah: Fontes

O futuro do egípcio continua incerto, já que ele marcou 13 gols em todas as competições nesta temporada.

O presidente de Paris Saint-GermainNasser Al Khelaifi, esteve em contato com o agente de Mohammed SalahRamy Abbas, sobre o futuro do atacante egípcio, segundo fontes ESPN.

Salah32 anos, termina contrato com o Liverpool no próximo verão e declarou recentemente que ainda não recebeu uma oferta formal de renovação dos Reds, acrescentando que está “mais fora do que dentro”.

O PSG pode ser o futuro time de Salah, que encerra contrato com o Liverpool. Imagens Getty

Salah Ele está fazendo uma excelente campanha individual com 13 gols em todas as competições nesta temporada. Liverpool venceu o arquirrival Manchester City por 2 a 0 no domingo, com Salah marcando o segundo gol de pênalti aos 78 minutos. A vitória deixou o Liverpool com uma vantagem de nove pontos no topo da tabela Primeira Liga.

Depois da vitória, Salah Ele falou novamente sobre a incerteza de seu futuro pela segunda vez em oito dias.

“Honestamente, está na minha cabeça”, disse ele Esportes celestes. “Até agora, este é o último jogo contra o City que jogarei. Liverpoolentão eu ia apenas aproveitar. A atmosfera era incrível, então vou aproveitar cada segundo aqui. “Espero que ganhemos o campeonato e veremos o que acontece.”

Fontes informadas ESPN que a prioridade de Salah é ficar em Liverpoolclube ao qual chegou vindo da Roma em 2017. No entanto, a falta de uma nova oferta de contrato até ao momento fez com que a sua comitiva fosse contactada por outros clubes.

Ele PSG tem sido um admirador de Salah por muito tempo e tentei contratá-lo algumas vezes no passado, sem sucesso. Os parisienses iniciam uma nova era sob o comando de Luis Enrique, com jogadores mais jovens mas com grande potencial, embora careçam de experiência.

Até o momento, eles não conseguiram melhorar suas opções nas laterais depois de perder Khvicha Kvaratskhelia (23) do Napoli, Jadon Sancho (24) do Manchester United e Nico Williams (22) do Athletic Club, entre outros.

No entanto, Salah Caberia perfeitamente nesses dois aspectos. A estrela egípcia e sua família também gostariam de morar em Parissegundo uma fonte ESPNe o projeto no Parc des Princes pode atrair você.

Do ponto de vista financeiro, o PSG poderia facilmente pagar o salário atual de Salah (cerca de US$ 500.000 por semana), além de oferecer a ele um bônus de assinatura considerável.

Salah assinou seu último contrato com o Liverpoolo que o tornou o jogador mais bem pago do clube, em junho de 2022. Nas atuais circunstâncias, ele poderá negociar com clubes fora da Inglaterra uma transferência gratuita no próximo verão, quando a janela de inverno abrir em 1º de janeiro.

A fonte indicada ESPN que ele PSG sabe que ainda há um longo caminho a percorrer, mas se o Liverpool não oferece Salah um novo contratoeles serão fortes concorrentes.

Salah Ele é um dos três jogadores do Liverpool cujo contrato expira no final da temporada, juntamente com o capitão do clube Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold, que também estarão livres no próximo verão.