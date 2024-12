Produtos de beleza indispensáveis ​​para festas de Réveillon

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

Entre em 2025 destacando-se na multidão!

Realmente brilhe nas festas de Réveillon deste ano com sombra glitter, delineador metálico, brilho corporal e marcadores brilhantes … todos disponíveis agora na Amazon.

Não se esqueça de protetores labiais, glosses e lápis labiais de longa duração… e certifique-se de que seu beicinho esteja pronto para o beijo de Ano Novo!

Stila Magnificent Metals Sombra líquida com brilho e brilho

Quer uma sombra com glitter que faça seus olhos brilharem e durarem a noite toda? Então o Stila Magnificent Metals Sombra líquida com brilho e brilho é para você.

O produto é um produto básico de maquiagem por um motivo. Esta sombra líquida de longa duração – que vem em uma variedade de cores – apresenta uma mistura de pérola e glitter para criar uma aparência metálica iluminada. Tem uma base leve de água e desliza – e seca – facilmente. E você não precisa se preocupar com as consequências, certificando-se de que seu visual permanecerá no lugar até depois da meia-noite.

“Cada vez que uso sombras com glitter Stila, recebo elogios e as pessoas me perguntam qual marca. Dura a noite toda, ótimo brilho e cores lindas”, escreveu um crítico cinco estrelas.

Delineador líquido com brilho Urban Decay Moondust

Delineador líquido com brilho Urban Decay Moondust é um produto que faz tudo, sendo um item de maquiagem essencial para qualquer look de Réveillon!

O delineador líquido com glitter – que faz parte da coleção Moondust da marca – é um delineador à base de água que adiciona brilho e brilho aos olhos. É edificável, seca rapidamente e é duradouro – sem perder a vitalidade com o tempo.

“Sem dúvida, uma das minhas marcas favoritas de maquiagem com glitter. Uso essa marca há anos e recomendo a todos”, escreveu um cliente satisfeito. “Recebo elogios toda vez que uso! O glitter é fácil de usar e sempre usei como delineador nas pálpebras. O melhor é que o glitter nunca entra nos olhos e dura o dia todo. Fácil de tirar com qualquer removedor de maquiagem Adiciona um toque de brilho muito agradável a qualquer sombra!”

NUXE Huile Prodigieuse Shimmer óleo seco multiuso

NUXE Huile Prodigieuse Shimmer óleo seco multiuso adiciona um brilho deslumbrante ao seu look de Réveillon – e é um produto indispensável para ajudar a mantê-la radiante o ano todo!

Este óleo seco favorito dos fãs – feito na França com 95,2% de ingredientes naturais – hidrata e adiciona um brilho dourado ao rosto, corpo e cabelo, proporcionando oito horas de hidratação e deixando uma pele luxuosa e iluminada!

A fórmula vegana contém sete óleos botânicos – incluindo amêndoa doce, camélia e argan – junto com vitamina E. O que é ainda melhor? O óleo seco brilhante também apresenta o perfume característico de Nuxe: flor de laranjeira, magnólia e baunilha.

Lápis labial veludo fosco NARS, vermelho famoso

O batom vermelho é um item básico nas festas de fim de ano – e Lápis labial veludo fosco NARS em Famous Red é a cor dos lábios perfeita para a sua festa de Ano Novo. O lápis labial – que é um delineador labial e um batom ao mesmo tempo – fornece uma cor cremosa, fosca e perfeita por horas.

Embora seja de longa duração, possui fórmula que não seca, formulada com vitamina E e emolientes.

“Dura o dia todo, mesmo depois do exercício e tem uma cor bonita. A Nars é uma excelente empresa de cosméticos, por isso é de altíssima qualidade”, escreveu um feliz revisor. “Estar disponível na Amazon facilita o estoque. Vários tons para escolher, por isso é muito versátil. Sempre comprarei esse lápis. Ótimo valor também. Permanece cremoso o dia todo. Não parece pesado como alguns batons e lápis .”

Marcador líquido Rollaway Glow ICONIC LONDON

O Marcador líquido Rollaway Glow ICONIC LONDON é o único iluminador que você precisa para conseguir uma aparência linda e iluminada ao chegar em 2025!

Esse iluminador facilita a aplicação com seu aplicador rollerball, que também traz a nostalgia dos anos 90 e é ótimo para retoques em trânsito. O produto – que é vegano e livre de crueldade – é formulado com pigmentos perolados ultrafinos, proporcionando um brilho orvalhado e natural que aparecerá sem esforço.

“Estou absolutamente apaixonado pelo ICONIC LONDON Rollaway Glow! Este produto é uma virada de jogo absoluta para obter uma aparência radiante e orvalhada sem esforço”, escreveu um crítico cinco estrelas. ‘O aplicador roll-on torna a aplicação muito fácil, especialmente quando estou com pressa. Ele desliza suavemente, combina como um sonho e instantaneamente dá à minha pele um brilho lindo e natural, sem ser oleoso ou pesado.

Bálsamo de manteiga labial às sextas-feiras de verão

Se você estiver participando de uma festa de Réveillon, com certeza quer ter lábios hidratados e beijáveis ​​para quando o relógio bater meia-noite. E o Bálsamo de manteiga labial às sextas-feiras de verão é a escolha perfeita de produto labial para o seu beijo de NYE!

O Lip Butter Balm é o favorito dos fãs por um motivo. O bálsamo hidrata, acalma os lábios secos e adiciona umidade e brilho imediatamente. A fórmula icônica é feita com manteigas de sementes de karité e murumuru e ceras veganas, esta última suaviza os lábios e proporciona brilho sutil, mas sem pegajosidade.

Recomendamos a cor Sweet Mint porque hidrata os lábios, ao mesmo tempo que refresca o hálito!

Lancôme Idole Tint sombra líquida e delineador de longa duração

Lancôme Idôle Tint Sombra e delineador líquido de longa duração é um produto multiuso que pode ajudar até mesmo os iniciantes a criar um look NYE deslumbrante! O produto é uma sombra líquida e um delineador em um só devido ao seu aplicador bilateral. A fórmula pode ser construída e misturada e é super duradoura – resistente a manchas e vincos por até 16 horas!

“Tive a sorte de comprar isso em uma promoção da Black Friday, mas pagaria o preço total”, escreveu um crítico cinco estrelas. “Quero experimentar mais cores! Ele passa suavemente, combina facilmente e não amassa. Ele permanece para mim o dia todo, trabalhando em um escritório.”

“Esta é uma sombra incrível”, escreveu outro cliente emocionado. “Continua suave e permanece sedoso o dia todo. Vale o dinheiro gasto. Com certeza vou fazer um novo pedido e mal posso esperar para experimentar tons diferentes. Adorei!”

Fenty Beauty de Rihanna Gloss Bomb em Ice Cold Heart

Você ficará parecendo uma bomba. entre Fenty Beauty da Gloss Bomb de Rihanna em Ice Cold Heart.

Brilho labial transparente que proporciona um efeito refrescante e instantâneo de resfriamento mentolado e proporciona um acabamento suculento e brilhante com aparência molhada, este brilho labial é o visual de alto brilho perfeito para sua noite de Réveillon.

Além de um visual bacana, esta bomba de gloss instantaneamente deixa os lábios mais cheios com um brilho irresistível sem aquela sensação pegajosa.

Este tom translúcido universalmente lisonjeiro e sem brilho realmente fica bem em qualquer pessoa, basta acreditar na palavra deste revisor cinco estrelas: “Eu amo esse brilho! Meu amigo Roe me mostrou isso e eu não olhei para trás! Mesmo depois do o brilho desapareceu, o formigamento da hortelã ainda está presente!”, escreveram eles. “Tem gosto de hortelã-pimenta!”

Manchas de maquiagem com brilho facial Fazit

Vá do sutil ao deslumbrante com o Manchas de maquiagem com brilho facial Fazit.

Com esses adesivos de maquiagem com manchas de glitter, você pode aprimorar seu jogo de beleza e ficar impecável do amanhecer ao anoitecer. Estas manchas cosméticas de brilho combinam perfeitamente com a sua pele, mantendo a sua aparência manchada durante todo o dia. Fique linda e radiante por horas a fio, seja participando de uma festa ou outro evento. Você pode contar com esses adesivos salpicados para oferecer sempre uma linda maquiagem de fada.

Além do mais, esses adesivos são fáceis de aplicar – sem bagunça, sem complicações, apenas manchas cosméticas brilhantes e de aparência natural em minutos. Ideal para quem quer incrementar o visual com um toque de glitter!

“Tão fácil de usar, muitos elogios, super fofo! Leva apenas alguns segundos para aplicar. Você pode aplicar sobre a maquiagem e permanecer até lavar”, escreveu um cliente satisfeito sobre os adesivos.

Lilly Lashes Hollywood Cílios Postiços

Entre no Ano Novo em grande estilo com estes Cílios Postiços Hollywood da Lilly Lashes.

O primeiro chicote lançado pela fundadora da Lilly Lashes, Lily Ghalichi, este estilo icônico incorpora o visual exclusivo da marca com seu design de cílios postiços volumosos e feitos à mão. Abrace este estilo clássico e intemporal que define o padrão para pestanas glamorosas, oferecendo uma mistura icónica de elegância e fascínio.

Feitos individualmente à mão, esses cílios postiços de aparência natural redefinem a elegância, realçando cada look com facilidade. Descubra a diferença com essas falsidades hoje.

“Eu adoro cílios Lily! Sinceramente, sinto que você recebe o que paga e, embora sejam mais caros, valem o dinheiro extra. Todos os outros cílios parecem baratos e não duram tanto”, um revisor cinco estrelas escreveu.

