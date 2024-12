Profissionais de MMA comemoram as festas de fim de ano

O mundo do MMA continuou agitado em 2024, proporcionando aos fãs inúmeros momentos memoráveis, por isso as estrelas do show merecem descontrair, relaxar e comemorar no final do ano, não acham?

Dos campeões do UFC aos principais candidatos, aos veteranos ainda em atividade e às estrelas em ascensão com seus melhores dias ainda pela frente, lutadores de todas as esferas da vida reservaram um momento para passar tempo com seus entes queridos e apreciar os frutos de seu trabalho.

O campeão meio-pesado do UFC, Alex Pereira, foi indiscutivelmente o Lutador do Ano, mas em casa ele comemora as festas de fim de ano com seus entes queridos, assim como todos nós. Chama, de fato.

Os ex-campeões do UFC Miesha Tate e Stipe Miocic também parecem estar de bom humor, enquanto o lendário Georges St-Pierre lembra a todos nós que nunca se é velho demais para ser criança novamente.

Confira mais postagens nas redes sociais do mundo dos esportes de combate abaixo.

Um feliz Natal da família Walker. Que o Espírito Santo abençoe a todos nós e que Deus nos dê felicidade, riqueza, saúde em abundância, paz e união. feliz aniversário para Jesus porque é disso que se trata pic.twitter.com/p2vNpDhIGL -Johnny Walker (@JohnnyWalker) 25 de dezembro de 2024

Feliz Natal, Feliz Ano Novo / Boas festas a todos. Quase na hora de embarcar em um novo ano. 2024 não foi meu melhor ano em diversas áreas. 2025 está chegando, hora de uma reinicialização refrescante. Um brinde a um incrível 2025. Bênçãos a todos! -Derek Brunson (@DerekBrunson) 25 de dezembro de 2024