Programa Penedo Inclusiva amplia assistência para estudantes durante as férias

A parceria firmada entre a Prefeitura de Penedo e os pesquisadores responsáveis pela plataforma tecnológica Cognvox atende crianças e adolescentes neurodivergentes desde julho de 2023.

O trabalho especializado atende alunos e alunas da Educação Especial matriculados em escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

E para manter cada estudante conectado com seu plano de evolução, todos receberam um caderno de atividades para o período de férias, material produzido da mesma forma de funcionamento do sistema de trabalho da plataforma Cognvox, elaborado de forma individualizada por aluno.

Além disso, as assistentes tecnológicas do Penedo Inclusiva continuarão disponíveis para viabilizar o suporte necessário sobre eventuais dúvidas, inclusive das famílias

Em seu caderno personalizado, o aluno ou aluna continua realizando as práticas pedagógicas durante as férias, com QR Code nas páginas para que os responsáveis acessem as atividades.

A parceria entre Prefeitura de Penedo e Cognvox viabiliza acesso ao programa que ficou entre os dez melhores do Brasil no setor da Educação em 2024, avaliação feita pelo Sebrae, concorrendo com mais de três mil startups.

Cognvox atua no desenvolvimento cognitivo para pessoas neurodivergentes, incluindo deficientes intelectuais, portadores de síndrome de down, todo espectro do autismo, transtornos gerais de aprendizagem e específicos como tdah, dislexia, discalculia e paralisia cerebral, atuando efetivamente no desenvolvimento social, escolar e profissional.

O sistema de avaliação da plataforma utiliza videografia e análise interacional, além de aspectos do desenvolvimento cognitivo, entre eles raciocínio cotidiano, tomada de decisões, linguagem, abstração do pensamento, generalização, processos inferenciais, dentre outros, aplicando práticas pedagógicas que auxiliam na melhoria das capacidades cognitvas.