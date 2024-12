Quantas pessoas trabalham para o governo federal?

Uma versão desta história apareceu no boletim informativo What Matters da CNN. Para recebê-lo em sua caixa de entrada, inscreva-se gratuitamente aqui.





Os EUA cresceram muito nos últimos 40 anos.

Um deles foi Vivek Ramaswamy, nascido em 1985 e um dos dois homens ricos encarregados pelo presidente eleito, Donald Trump, de reduzir o tamanho do governo federal.

Os EUA gastaram cerca de 900 mil milhões de dólares em 1984 (2,7 biliões de dólares em dólares de 2024), em comparação com mais de 7 biliões de dólares em 2024. Parte desse dinheiro vai através de contratos com Elon Musk, o homem mais rico do mundo que trabalha com Ramaswamy no Departamento de Governo. Eficiência, uma nova comissão não governamental.

Passou de menos de 1,6 biliões de dólares em 1984 (4,8 biliões de dólares em dólares de 2024) para mais de 35,5 biliões de dólares hoje, o que deveria preocupar todos os americanos e é razão suficiente para fazer de qualquer esforço para controlar as despesas federais um esforço sério e bipartidário.

O esforço atual, liderado por Ramaswamy e Musk, fez questão de observar o tamanho da força de trabalho federal. Uma ideia recorrente, de acordo com a reportagem da CNN, é que eles poderiam recomendar a demissão de todos os funcionários federais contratados no ano passado.

Nesses 40 anos de crescimento explosivo da população, dos gastos e da dívida, o tamanho da força de trabalho federal – isto é realmente um tanto chocante – permaneceu praticamente o mesmo, confundindo a presunção popular de que o número de trabalhadores federais deve ter disparado com os gastos federais. .

“O número de funcionários federais disparou nos últimos quatro anos, especialmente o número que trabalha em casa e nem mesmo vem trabalhar”, disse o presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, deputado James Comer, a Pamela Brown da CNN na quinta-feira, expressando que visualizar.

Uma análise mais detalhada dos dados disponíveis mostra uma variação de algumas centenas de milhares de trabalhadores – o que parece grande, mas não representa uma grande expansão da força de trabalho federal.

Havia cerca de 2,96 milhões de civis, incluindo funcionários dos correios, recebendo salários em tempo integral do governo federal no final de 1984, antes do nascimento de Ramaswamy, e há mais de 3 milhões trabalhando para o governo federal hoje, de acordo com o Bureau. das Estatísticas do Trabalho. A contagem oficial do Gabinete de Gestão de Pessoal é um pouco mais baixa, cerca de 2,87 milhões, incluindo trabalhadores dos correios.

Na verdade, o número de trabalhadores federais a tempo inteiro tem sido relativamente estático, dentro de algumas centenas de milhares de civis, desde a década de 1960.

Mesmo uma redução do tamanho dos militares e do Pentágono durante a administração George HW Bush e da força de trabalho federal em centenas de milhares durante a administração Clinton não alterou significativamente o tamanho da força de trabalho federal, que oscilou dentro de algumas centenas de milhares de anos. 3 milhões de trabalhadores durante décadas.

Centenas de milhares entram, centenas de milhares saem todos os anos



Das pessoas que entram e saem da força de trabalho federal a cada ano, havia centenas de milhares de funcionários civis (sem contar os trabalhadores dos correios) – cerca de 250.000 a pouco mais de 300.000 – recém-contratados pelo governo federal em cada um dos últimos três anos. . Estes são em grande parte compensados ​​pelas centenas de milhares de funcionários civis que deixam a função pública todos os anos.

Peter Morrissey é diretor sênior de talento e estratégia da The Volcker Alliance, uma organização sem fins lucrativos que defende melhorias no serviço público e encomendou um estudo de 2017 para determinar o verdadeiro tamanho do governo.

“Quando você pensa sobre isso, o número de servidores públicos – pessoas com um e-mail .gov que trabalham para o governo federal – tem sido basicamente estático à medida que os conjuntos de responsabilidades cresceram e cresceram e cresceram e cresceram e cresceram”, ele me disse. “Eles atendem mais pessoas e fazem mais coisas.”

O aumento dos custos dos programas sociais como a Segurança Social e o Medicare, juntamente com o aumento dos custos dos bens materiais, ajudaram a impulsionar os gastos do governo.

“As pessoas são uma parte absolutamente essencial, mas em termos de estrutura de custos, são uma parte comparativamente pequena”, disse ele.

Em algumas agências que os republicanos disseram querer fechar, há relativamente poucos funcionários – como a agência mais pequena a nível do Gabinete, o Departamento de Educação. Emprega cerca de 4.400 funcionários, segundo a OPM. As maiores agências federais, como os Assuntos dos Veteranos e o Pentágono, empregam centenas de milhares de trabalhadores.

Outra coisa a saber sobre a força de trabalho federal é que, embora sua maior concentração esteja na área metropolitana de Washington, DC, a grande maioria, 80%, está espalhada pelo país em todos os estados, mas com concentrações na Califórnia, Texas, Colorado, Alabama e outros estados.

Concentrar-se na melhoria do governo pode não significar encolhê-lo, de acordo com Jenny Mattingley, vice-presidente de assuntos governamentais da Parceria para o Serviço Público, que defende um governo mais inteligente.

“Continuamos tentando direcionar a conversa para dizer: vamos ter certeza de que estamos consertando o governo de uma forma que não prejudique a prestação de serviços e não prejudique o público americano em termos de obter as coisas das agências das quais eles dependem. ligado”, disse ela.

O governo realmente faz muitas coisas. Elaine Kamarck é diretora fundadora do Centro para Gestão Pública Eficaz da Brookings Institution e ajudou a liderar um esforço para reduzir o tamanho do governo durante a administração Clinton.

Ela me disse que é importante não ver o governo dos EUA como uma coisa monolítica, mas sim como “essencialmente uma holding gigante”.

“Está fazendo de tudo, desde treinar pilotos para pilotar aeronaves avançadas até rastrear o cryptosporidium na carne de hambúrguer e cortar cheques para aposentados”, disse ela.

Demitir apenas as contratações mais recentes, como pode ser sugerido por Musk e Ramaswamy, teria o impacto adicional de afastar futuras contratações, bem como de deslocar pessoas contratadas para funções específicas, como para implementar a lei bipartidária de infraestrutura aprovada durante a administração Biden. .

Mas Comer disse que as pessoas contratadas para funções específicas e programas financiados uma vez tendem a permanecer por aqui.

“O problema agora no governo, tem sido o problema há décadas… é que você cria um programa governamental ou cria uma agência governamental, ele nunca desaparece, mesmo quando se torna obsoleto ou ineficiente”, disse Comer a Brown na CNN.

Por um lado, o recurso a empreiteiros e subvencionados aumentou, uma vez que esses trabalhadores, que não recebem um contracheque directamente do governo, mas que ainda fazem trabalho governamental, suportaram uma maior parte do fardo.

John DiIulio, que trabalhou nas administrações de Barack Obama e George W. Bush, escreveu recentemente que o sistema cruzado de empresas e autoridades locais que clamam por dólares federais representa a sua própria forma de estado profundo, e desconstruí-lo será, escreveu ele, muito mais difícil do que a ciência de foguetes. Aqui está um trecho do que DiIulio escreveu:

Os cidadãos do verdadeiro estado profundo alimentam gastos ininterruptos do défice federal em tudo, desde Medicare a mísseis. Eles orientam o financiamento através de programas federais intencionalmente semelhantes a labirintos. Eles usam o dinheiro dos impostos federais para empregar de forma privada milhões de pessoas. Estão por detrás do “desperdício, fraude e abuso” que todos normalmente atribuem aos “burocratas” que são, na sua maioria, meros gestores de subvenções e contratos numa força de trabalho que não cresceu desde a década de 1960.

Musk, que construiu empresas com base em contratos e subsídios governamentais, poderá oferecer algumas dicas sobre como o sistema funciona.

Essa revisão de “O Verdadeiro Tamanho do Governo” realizada para a Aliança Volcker pelo investigador Paul Light determinou que, em 1984, havia mais de 6,9 ​​milhões de pessoas a trabalhar como civis para o governo federal, incluindo empreiteiros e subvencionados. Acrescentemos os militares e os trabalhadores dos correios e o número saltou para 9,8 milhões.

Nos anos que se seguiram, assistimos a uma redução do número de militares após a Guerra Fria e, em seguida, a um aumento durante a Guerra Global contra o terrorismo. O estudo concluiu com dados de 2015, quando havia um total de 9,1 milhões de trabalhadores, ou 7,3 milhões sem serviço militar ou postal.

Certamente o número de trabalhadores contratados e subvencionados deve ter crescido juntamente com as grandes despesas de despesa nos últimos anos – com a lei das infra-estruturas, bem como a Lei de Redução da Inflação, que destinou milhares de milhões para a transição dos EUA para uma economia mais verde. Comer disse que Musk e Ramaswamy, que levarão um ano e meio para fazer recomendações, poderiam recomendar a tentativa de recuperar os fundos não gastos.

“Houve alguma pressão ao longo dos anos para não aumentar o número de funcionários, e isso geralmente leva a um maior número de contratações”, disse Morrissey, embora haja evidências de que os empreiteiros frequentemente acabam custando mais dinheiro ao governo.

Todos com quem conversei nesta história concordam que há muito espaço para o bipartidarismo num esforço de eficiência governamental para modernizar a força de trabalho e melhorar a forma como o governo federal funciona. Tanto o senador independente de Vermont Bernie Sanders como Musk falaram sobre a necessidade de controlar os gastos do Pentágono, por exemplo. Uma complicação para Musk será que a sua empresa SpaceX, em particular, receberá milhares de milhões em contratos.