Ele se junta a Antonio Portales na liga escocesa

César Garcia Ele tem 19 anos e já marcou um gol no Liga MX. Agora ele vai para Dundee FC da Escóciapara se juntar a outro mexicano, Antonio Portalese tem sua primeira experiência no futebol Europa.

Monterrei sim Dundee Eles chegaram a um acordo para deixar o meio-campista mexicano ir para Europapor empréstimo. Numa altura em que os jogadores são obrigados a atravessar o Oceano Atlântico o mais rapidamente possível, parece César Garcia.

O primeiro que viu nele qualidades para jogar na categoria mais alta foi Fernando Ortiz. Em um vestiário repleto de estrelas e com uma folha salarial altíssima, o técnico argentino deu a oportunidade de estrear ao jogador que nasceu no novo milênio.

César Garza marcou gol na Liga Mx pelo Monterrey e agora vai para Dundee, na Escócia. EFE/Miguel Sierra

O jovem jogador de futebol aproveitou a confiança que Tano Ortiz deu a Garza com um gol em novembro de 2023. “O único gol de um nativo de Nuevo León” naquele ano, noticiou a imprensa que frequentemente cobre o Rayados de Monterrey.

Garza também esteve na concentração do Seleção Mexicanaembora em categorias menores. O meio-campista faz parte do processo da seleção mexicana rumo à Copa do Mundo de 2030, encerramento de um projeto que estremeceu há poucos dias com a saída de J.Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez.

O dia de sua estreia com o ListradoGarza saiu sem uma mecha de cabelo. A ideia de ‘trote’ ele foi Jesus Gallardoagora jogador de Tolucamas quem o executou foi Funes Moriainda um jogador Pumas. Ele raspou.

Dundee, que espera por Garza, tem uma fixação pelos mexicanos. Em 2023, foi realizado Diego Pinedaex-del São Luís, já Antonio Portalesex-del Atlas. Dos dois, o ex-lateral do Iron Colts conquistou a vaga de titular e não desistiu desde então. Diego Pineda Ele sofreu lesões e não pôde ficar.

Agora, o escolhido pelo clube escocês é César Garzaum garoto de 19 anos, que tem oito jogos em Liga MXe que seus cabelos já cresceram desde aquele trote de 2023. A expectativa é que, ainda jovem, mostre que tem qualidade para jogar na Europa.