Rachel Lindsay alimenta rumores de romance com cantora de música country

Rachel Lindsay foi visto passando muito tempo neste fim de semana com o que pode ser um novo companheiro masculino que tem ligações com um grande artista da lista A… TMZ descobriu.

Testemunhas nos contam que a ex-estrela de “Bachelorette” e Willie Jones, que colaborou Beyoncé álbum Cowboy Carter, foram vistos juntos na sexta-feira no Jingle Ball do iHeart em Los Angeles.

Os dois continuaram a passar algum tempo juntos no fim de semana. No domingo, eles foram vistos fazendo compras no Melrose Trading Post, onde uma loja chamada Blk Rchvs postou uma foto deles nas redes sociais. Na foto, Willie é visto com o braço em volta de Rachel, alimentando ainda mais perguntas sobre seu status.