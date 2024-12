Rayados: Martín Demichelis coloca Héctor Moreno como exemplo

O técnico do Rayados descartou que seu time sofra de excesso de confiança e como exemplo destacou a humildade que Héctor Moreno sempre demonstra

MONTERREY – O estrategista Martin Demichelis garantiu que o defensor Heitor Moreno É um exemplo de humildade em Listradopelo que descartou que a equipe possa cair no excesso de confiança ao enfrentar o Atlético de São Luís nas semifinais do Torneio Apertura de 2024.

“Acredite, os jogadores não têm excesso de confiança, porque são humildes, porque temos uma grande bandeira que está Heitor Moreno que disputou 4 Copas do Mundo, é um menino que se mata treinando em cada um dos treinos, em cada um dos exercícios, que não quer sair dos treinos, que é extremamente humilde, daí em diante não tem como encontrar alguém que é arrogante”, declarou ele. Demichelis.

Monterrei Enfrentará o time de Potosí após ter vencido nas quartas de final Pumas sim Demichelis descartou isso Tigres caiu em excesso de confiança antes Atlético de São Luís nas quartas de final, mas simplesmente a bola não entrou nos duelos contra o time do Las Tunas.

Demichelis descartou que Rayados seja favorito contra o Atlético de San Luis. Imago7

“Eu não considero isso Tigres caiu no excesso de confiança, tive a oportunidade de assistir aos dois jogos e me coloquei na calça do treinador. Tigres quando o objetivo não é alcançado, quando a instituição é importante, mas seu time chegou abaixo da meta 25 vezes entre os dois jogos com situações muito claras, a bola não entrou. Pobre treinador (Veljko Paunovic)”, disse ele.

Para o timoneiro da equipe de Monterrey, Listrado Ele não é favorito para esse compromisso contra Atlético de São Luísmas disse que eles tomam conta da situação dada a qualidade da equipa que possuem.

“Não vamos enfrentar um rival fácil e é aí que quero que todos nós entendamos, primeiro os jogadores, nós como comissão técnica, os próprios torcedores também, que não somos os favoritos, que tomamos conta do circunstâncias, mas que “As duas equipes chegam merecidamente à semifinal e depois passará quem jogar melhor os 200 minutos e não aquele que for favorito”, disse o argentino.

Martin Demichelis Ele se recusou a comentar se poderia ser uma vantagem fechar a série em casa e deixou claro que por enquanto só pensam no jogo de ida, onde esperam um bom desempenho para obter os melhores dividendos.

Monterrei enfrentará nesta quarta-feira, às 21h. Atlético de São Luís no estádio Alfonso Lastras e no próximo sábado será aquele de volta ao BBVA às 20h, buscando a vaga na final.