Rayados x América: possíveis escalações, retorno final

Rayados buscará superar o placar do jogo de ida e sagrar-se campeão do Apertura 2024 em casa

América sim Listrado Apresentaram duas mudanças na escalação para a Final da Vuelta, em relação ao jogo de ida.

Sérgio Canales Ele finalmente será titular, enquanto Lucas Ocampos devido a lesão e Víctor Guzmán cederam seus lugares a Brandon Vázquez e Erick Aguirre, respectivamente.

Jardine mandou Alan Cervantes e Cristian Calderón como titulares, substituindo Jonathan Dos Santos e Borja.

Monterrei sim América definirá o campeão do Abertura 2024 no ‘Gigante de Aço’. Os Eagles parecem favoritos ao título e fariam história porque se tornariam os primeiros tricampeões em torneios curtos.

Os Azulcremas venceram o jogo de ida por 2 a 1 no Estádio Cuauhtémoc e André Jardinetimoneiro do Américaexpressou sua alegria pela vitória no primeiro jogo da série, mas indicou que será difícil buscar o campeonato fora de casa, situação que não viveu nos títulos anteriores.

“É a primeira vez que vamos decidir fora, é diferente, quando você pensa na própria casa é importante tirar vantagem, em qualquer circunstância a série é aberta, eu diria o mesmo se tivéssemos marcou mais um gol ou perdeu”, disse Jardine.

Rayados e América definirão o campeão do Apertura 2024 na final do BBVA. Imago7/ Eloisa Sánchez

Por sua vez, Listradoque não conquista o título de Liga MX desde o Apertura 2019, ele precisa de apenas um gol para igualar o placar geral e Martin Demichelisestrategista Monterreirevelou que está confiante de que sua equipe conseguirá superar a série.

“Sem dúvida, eu falei para os meninos, se não estivermos otimistas não podemos pensar assim, para ser campeão temos que ganhar com certeza, com a nossa gente, todos unidos, o torcedor listrado vai estar lá, vamos tirar ele.” Vá em frente, vamos competir para subir o resultado, tenho certeza”, disse Demichelis.

Escalações de Monterrey vs. América

Monterrei: Luis Cárdenas, Stefan Medina, Héctor Moreno, Erick Aguirre, Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Iker Fimbres, Sergio Canales, Oliver Torres, Brandon Vázquez e Germán Berterame.

América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Calderón, Alan Cervantes, Richard Sánchez, Álvaro Fildago, Alejandro Zendejas e Henry Martín.

Onde e a que horas assistir Monterrey x Monterrey?

A partida de volta pelo título Abertura 2024 entre Listrado sim América Será disputado no domingo, 15 de dezembro, no Estádio BBVA, às 19h na Cidade do México (20h horário do leste). No México, o duelo será transmitido pela TUDN, Canal 5 e plataforma VIX Premium, enquanto nos Estados Unidos poderá ser acompanhado pela Univisión e TUDN.

Quem é o favorito nas apostas?

Favorito quente Listrado com uma probabilidade de +122 e a vitória de América +205 é pago. O empate tem chances de +245.