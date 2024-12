Reação: Conor McGregor atrasa o retorno do UFC para lutar com a estrela da WWE Logan Paul?

Conor McGregor está provocando um retorno às lutas, mas não para o UFC – pelo menos não no momento.

O ex-campeão de duas divisões do UFC acessou as redes sociais na noite de segunda-feira e disse que concordou em enfrentar o astro da WWE Logan Paul em uma luta de exibição de boxe na Índia em 2025, e então se prepararia para retornar ao octógono do UFC. A questão com McGregor – especialmente com o que está acontecendo fora do mundo da luta – é se acreditamos nele?

Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem os últimos comentários de McGregor sobre uma possível luta com Paul, a família Ambani – que McGregor disse estar montando o possível confronto – as chances de isso acontecer, WWE e UFC fazendo parte do guarda-chuva TKO , seja isso parte da provocação de Dana White sobre algo selvagem para 2025 e muito mais.

