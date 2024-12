Real Madrid empata com Rayo em partida recheada de gols

Depois de perder por dois gols e conseguir a recuperação, o Real Madrid conseguiu sair com um empate no jogo contra o Rayo Vallecano.

Ele Real Madridque empatou com gols do uruguaio Frederico Valverde e os britânicos Jude Bellingham Antes do intervalo, os dois gols iniciais do Rayo empataram num dérbi eléctrico em Vallecas, onde revelaram as suas deficiências defensivas, mas também conseguiram vencer com mais um gol de Rodrygo Goes que Isi Palazón neutralizou.

A equipe do Vallecano, estimulada pela torcida, que os recebeu na entrada em campo com um enorme tifo, lenços ao vento e uma onda de aplausos, saiu como um raio para o jogo e como resultado daquela marcha, mais que o rival, adiantaram-se aos quatro minutos com um gol de Unai López, que cabeceou sozinho, ao segundo poste, cruzamento da direita de Jorge de Frutos.

O mesmo protagonista, Jorge de Frutos, esteve prestes a marcar o segundo pouco depois, após uma boa barreira de Pep Chavarría e Adrián Embarba que terminou com um remate alto dentro da área.

Foram os piores minutos do Real Madrid, que se viu superado em intensidade pelo rival, que voltou a revelar as suas deficiências defensivas quando, na sequência de um canto cobrado por Isi pela direita, Abdul Mumin subiu entre os seus defesas para cabecear o gol. .

Esse segundo golpe não deixou o Real Madrid afectado, mas ajudou-o a reagir e a começar a ganhar metros sobre a baliza do Rayo, embora sem ter profundidade excessiva com Rodrigo e Brahim. Por isso, teve que buscar recursos diferentes e seu primeiro gol veio em chute de longe do uruguaio Fede Valverde.

O empate ficou mais elaborado, à beira do intervalo, quando Rodrigo cruzou pela esquerda para que Jude Bellingham, antecipando-se a Mumin, cabeceou para o gol sem que o argentino Augusto Batalla pudesse fazer nada.

O intervalo foi bom para o Real Madrid renovar as ideias, enquanto o segundo gol deixou o Rayo afectado a ponto de começar a parecer vulnerável e ter pouca capacidade para travar as jogadas ofensivas do rival.

Os piores presságios dos torcedores vallecanes se concretizaram aos 56 minutos, quando Rodrygo assinou uma chicotada na frente que tocou de leve em Ratiu, mandando a bola para o canto direito do gol do Batalla.

No entanto, a alegria durou pouco para o Real Madrid, desde o minuto em que Vinícius entrou em campo, o Rayo empatou através de Isi Palazón, que foi o mais esperto ao antecipar a defesa branca para desviar a trajetória de um poderoso centro extremo de Lejeune.

Ainda assim, o Real Madrid não se conformou em sair sem os três pontos de Vallecas e acabou atacando com todo o arsenal disponível, embora a defesa do Rayo, bem plantada, tenha adotado a tática de não correr riscos e ter os atacantes muito bem controlados. rivais, sobretudo Vinicius, a quem não permitiu receber com facilidade mas que demonstrou a sua qualidade com um remate cruzado muito perigoso que Batalla, aos 83 minutos, desviou para canto.

Os minutos finais voltaram a ser frenéticos, com constantes alternativas em ambas as áreas e duas equipas que davam a impressão de não se conformarem com uma eliminatória que vale mais para o Rayo do que para o Real Madrid.