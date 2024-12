Real Madrid: Mbappé ficará afastado por 10 dias devido a uma lesão na coxa

O Real Madrid revelou que Mbappé sofre uma lesão na coxa da perna esquerda, pela qual ficará afastado por mais de uma semana

MADRI – Kylian Mbappé será aproximadamente 10 dias de folga devido a um lesão na coxa da perna esquerda, segundo fontes do clube informaram a ESPN.

Ele Real Madrid Ele não quis dar um prazo exato para sua recuperação, mas Mbappé está baixo seguro para o jogo de hoje contra o Rayo Vallecano e sua participação na Copa Intercontinental, que será disputada em Doha na próxima semana, está em dúvida.

Mbappé reclama de desconforto contra a Atalanta MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images

Mbappé notou uma pequena contração na coxa esquerda durante a vitória na Liga dos Campeões contra a Atalanta.

O clube anunciou a lesão nesta quinta-feira em sua mídia oficial.

“Depois dos exames realizados hoje ao nosso jogador Kylian Mbappé pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão na coxa da perna esquerda. Aguardando evolução”, informou o clube merengue em seu comunicado oficial.

Fontes da ESPN no clube insistem que não querem forçar o jogador se ele chegar pouco antes da transferência de Doha, porque entendem que isso seria “contraproducente”.

ESPN+ em espanhol

A derrota de Mbappé volta a ser um obstáculo na adaptação do francês à equipa branca. O ex-jogador do Paris Saint-Germain marcou onze gols nesta temporada, mas sua contribuição para o jogo da equipe de Carlo Ancelotti está aquém das expectativas.

Os pênaltis perdidos em Anfield contra o Liverpool e em San Mamés contra o Athletic Club fizeram soar o alarme sobre sua contribuição na primeira fase. Porém, intercalou essas dúvidas com dois grandes gols contra Getafe e Atalanta.

Do clube, as mesmas fontes relatam que não há preocupação com o seu desempenho e querem apoiar a sua estrela. Vários setores da entidade entendem que outras estrelas como Zidane, Benzema ou o próprio Vinícius Júnior também sofreram os primeiros meses como merengues e, por isso, não querem concorrer com Mbappé.

Olhando para o jogo contra o Rayo Vallecano, Ancelotti poderá contra-atacar com Rodrygo e Vinícius pela dupla de ataque e não tocar no sistema dos últimos dias onde Jude Bellingham brilhou com luz própria.