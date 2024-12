Real Madrid quer renovar Raúl Asencio

O defesa Raúl Asencio será recompensado com uma renovação pelo seu bom desempenho, embora o Real Madrid continue à procura de um lateral direito.

Ele Real Madrid quer recompensar o bom desempenho de Raúl Asencio desde a estreia com uma renovação de contrato, segundo diversas fontes que informaram a ESPN.

Asencio ainda tem contrato até 2026, mas os merengues estudam apresentar-lhe uma oferta para prolongar essa duração e ao mesmo tempo melhorar as suas condições.

O zagueiro de 21 anos estreou pelo Real Madrid no dia 9 de novembro, na partida contra o Osasuna. O jovem substituiu Éder Militão aos 30 minutos devido a lesão no ligamento cruzado do brasileiro e, desde então, se consolidou como companheiro de Antonio Rudiger no centro da defesa.

Na verdade, a sua fonte foi o teste decisivo contra o Liverpool na Liga dos Campeões e, apesar da derrota, as fontes sugerem que o defesa passou “com louvor” e foi uma das poucas luzes da equipa num jogo para esquecer.

Raúl Asencio, em jogo com o Real Madrid. Imagens de Hetty

Asencio tem sido um dos defesas mais destacados da academia de juniores do Real Madrid nos últimos anos, mas nunca esteve na lista para subir à equipa principal.

Após a estreia, alcançou o recorde interno de ser o primeiro jovem contra o qual a equipe não sofreu gol nos três primeiros jogos (Osasuna, Getafe e Leganés).

Por outro lado, as mesmas fontes apontam que, apesar do surgimento de Asencio, o clube continua a pesquisar o mercado em busca de reforço na defesa. Após a lesão de longa duração de Dani Carvajal, o clube branco procurava um lateral e fontes confirmam que a situação não mudou.

O clube está ciente da dificuldade em obter garantias adicionais no mercado de janeiro, mas Carlo Ancelotti pediu um esforço para enfrentar o resto do ano com garantias suficientes.

O sonho ideal dos brancos seria Trent Alexander Arnold, cujo contrato termina no final do ano e com quem já houve contactos superficiais. No entanto, poucos em Madrid estão optimistas de que o Liverpool permitirá a saída do seu jogador em Janeiro, uma vez que os Reds ainda tentam renová-lo.

Há mais nomes na mesa do quadro branco e da Espanha, Relevo destaca que também perguntaram sobre o lateral do Manchester United, Diogo Dalot.