Renato Moicano abre espaço para luta de Max Holloway pelo título ‘BMF’ após UFC 311: ‘Eu adoraria fazer isso’

Em um mundo perfeito, Renato Moicano venceria Beneil Dariush no UFC 311, em janeiro, e depois enfrentaria o vencedor da luta principal naquela mesma noite, quando Islam Makhachev defenderia o título dos leves contra Arman Tsarukyan.

Mas o brasileiro de 35 anos admite que permanecer ocupado é o que mais importa, e ele entende que o UFC pode ter outros planos reservados para o vencedor da luta pelo título até 155 libras. É por isso que Moicano mantém suas opções em aberto e a sugestão de enfrentar Max Holloway em seu retorno ao peso leve despertou imediatamente seu interesse.

“Eu adoraria fazer isso, especialmente Max Holloway agora diz que terminou com 145”, disse Moicano ao MMA Fighting quando questionado sobre essa luta em potencial. “Se ele realmente quer ser um 155’er, acho que seria uma luta incrível, principalmente porque isso vai me colocar no topo [track for a title shot].

“100 por cento se você vencer Max Holloway, você estará lutando pelo título. É uma luta que eu estaria disposto a aceitar 100 por cento.”

Holloway conquistou o título de “BMF” com o Nocaute do Ano de 2024 do MMA Fighting, quando derrotou Justin Gaethje com apenas um segundo restante quando eles se enfrentaram no UFC 300 em abril. Após aquela vitória de cair o queixo, Holloway voltou ao peso pena em outubro, mas não conseguiu recuperar o cinturão após cair por nocaute para Ilia Topuria.

Após essa derrota, Holloway revelou planos para uma mudança permanente para o peso leve, onde já está classificado entre os melhores do mundo, com a vantagem adicional de ainda estar segurando o título “BMF” também.

Não era uma luta que ele necessariamente pensava, mas Moicano confessa que uma luta contra Holloway faria muito sentido depois do UFC 311.

“Essa é uma boa frase de destaque”, disse Moicano. “Talvez você tenha me dado algumas ideias para depois da vitória.”

Embora Holloway possa ser a possibilidade mais intrigante fora da disputa pelo título, Moicano raramente evita perguntas sobre o potencial de enfrentar Paddy Pimblett depois de se envolverem repetidamente em uma guerra de palavras por meio de entrevistas e nas redes sociais.

Moicano convocou a luta no passado e Pimblett fez o mesmo em troca, mas o UFC ainda não marcou o confronto.

Supondo que tudo corra bem contra um veterano estabelecido como Dariush em janeiro, Moicano estaria muito mais perto de uma chance pelo ouro no UFC e, segundo todos os relatos, isso poderia colocar Pimblett no espelho retrovisor.

Independentemente da sequência de vitórias ou da classificação, Moicano ainda não zombaria da chance de enfrentar Pimblett porque é uma luta que importaria para os fãs.

“Farei o que o UFC quiser”, disse Moicano. “Se o UFC quiser que eu quebre a cara dele, vai ser dinheiro fácil. Se não, vou seguir em frente e lutar contra outro entre os cinco primeiros ou pelo título.

“Como eu disse, o título é bom, mas quero construir uma marca. Quero construir algo maior. Um nome, uma persona, chame como quiser, então, depois que eu terminar, posso aproveitar isso. Goste ou não, Paddy tem um grande público, ele tem um grande nome. Isso seria muito bom para minha carreira, então eu nunca diria não.”

É claro que, se tiver opção, Moicano reconhece que Holloway é a luta maior, mas também muito mais difícil do que enfrentar alguém como Pimblett.

Ele nunca vai recusar um oponente, mas também sabe que o tempo provavelmente está correndo até que alguém eventualmente derrote Pimblett e o torne menos relevante de qualquer maneira.

“Acho que Paddy vai lutar contra Benoit Saint Denis, foi o que ouvi, e acho que Benoit Saint Denis vai dar uma surra nele”, disse Moicano. “Então o hype acabou. Isso é o que eu sinto.

“Benoit Saint Denis, as pessoas estavam muito entusiasmadas com ele e depois de duas derrotas, ele estava meio acabado. As pessoas acham que ele vai perder para Paddy. eu não acho [that] mas é assim que o MMA é. É assim que funciona. É tudo uma questão de hype.”