Ian Machado Garry não sente que perdeu no UFC 310, mas ainda assim não quis decepcionar seu treinador.

No último sábado, Garry enfrentou Shavkat Rakhmonov na co-luta principal de cinco rounds do UFC 310. Foi uma batalha de idas e vindas entre os dois lutadores invictos, mas no final, Rakhmonov levou para casa uma luta unânime muito disputada. vitória por decisão, entregando a Garry a primeira derrota de sua carreira no MMA. Posteriormente, Garry disse que apesar do resultado não sentiu que perdeu e, embora ainda acredite que isso seja verdade, “O Futuro” ainda se sentiu obrigado a pedir desculpas ao seu treinador e amigo, Charles Oliveira.

“Posso ficar aqui sentado feliz e orgulhoso de tudo o que fiz naquele octógono”, disse Garry em seu canal no YouTube. “Poderia ter sido melhor? Claro, eu poderia ter levantado a mão. Mas não sinto que perdi aquela luta.”

Garry então se levantou e foi até Oliveira, pedindo desculpas em português e abraçando o ex-campeão dos leves.

“Desculpe, professor. Desculpe, professor.”

Por sua vez, “Do Bronx” não pareceu chateado com o desempenho de Garry, e por que estaria? Apesar de seu recorde de invencibilidade, Garry era um azarão considerável no início da luta e quase conseguiu a reviravolta, pegando as costas de Rakhmonov no round final. Embora não tenha conseguido um estrangulamento final, observando a ação, Garry estava claramente emocionado com a luta.

“Nestas duas últimas rodadas, sinto que o venci em todos os lugares”, disse Garry. “Eu sinto que o superei! Que maldita luta. Isso é divertido! …

“História. Acabamos de fazer história, nós dois. Colocamos tudo em risco, 33-0 combinados, você entende o que quero dizer?

E para Garry, a jornada ainda está longe de terminar. Com apenas 27 anos, Garry acredita que o sábado provou o quão perto ele está do topo.

“Essa luta prova que estou entre os melhores do mundo e não estou nem perto de onde sei que posso estar”, disse Garry. “É hora de continuar crescendo, continuar evoluindo. Acredito que isso me tornará mais perigoso.”

Revisão de roubo. Ciryl Gane conseguiu uma na vitória sobre Alexander Volkov no UFC 310?

Não. Merab Dvalishvili jogará a MÃO com você se você invadir o espaço pessoal dele.

Tocante. E Matt Brown concorda com o campeão peso galo do UFC.

Breve. Dricus du Plessis queria Khamzat Chimaev, mas está feliz em voltar com Sean Strickland.

Por que? Tommy Fury quer reabrir negociações para uma revanche de Jake Paul.

Mala postal. Respondendo às maiores dúvidas do UFC 310.

Bela promoção para o UFC Tampa.

Heróis de culto.

Mighty Mouse e Joaquin Buckley.

O técnico Erick Nicksick em Rádio de envio.

Olá crianças, querem ver um homem ter o rosto arrancado do rosto?

Lutador vs. Escritor. Matt Brown e Damon Martin, do MMA Fighting, discutem o que fazer com a última briga de fãs de Merab Dvalishvili, além de se Dana White estava certo ao pedir a aposentadoria de Chris Weidman e Anthony Smith.

Acredite em você. Michael Bisping e Paul Felder explicam o que deu certo e o que deu errado para Shavkat Rakhmonov em sua luta no UFC 310 contra Ian Machado Garry.

Chamar.

Sean O’Malley mudando para PowerSlap?

Chama, de fato.

Bryce Mitchell está pronto para ir (mas não para aceitar os fatos científicos mais básicos)

Reserve!

Sempre brinca com esses caras.

Aula.

Bem, já tenho meus planos para o Natal resolvidos.

Seriamente.

Jan Blachowicz (29-10-1) vs. Carlos Ulberg (11-1); UFC 312, 8 de fevereiro

Marcin Tybura (26-9) vs. Mick Parkin (10-0); UFC 312, 8 de fevereiro

Normalmente não acredito em “vitórias morais”, mas Garry tem bons argumentos para isso. Sim, ele perdeu e é um revés, mas agora as pessoas estão mais interessadas nele do que nunca. Ele ainda terá uma luta de grande nome e tem apenas 27 anos. “O Futuro” pode de fato ser um futuro campeão. – Meshew

Enquete Ian Machado Garry ganhará um título do UFC?

Se você encontrar algo que gostaria de ver no Morning Report, acesse @AlexanderKlee ou @JedKMeshew no Twitter e conte-nos sobre isso. Além disso, siga MMAFighting em Twitter, Instagram, YouTube, TikToke como nós em Facebook.