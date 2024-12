A disputa pelo título de Ilia Topuria o fez derrubar duas lendas dos penas e isso pode ser o suficiente para ele, por enquanto.

O atual campeão do UFC com 145 libras apareceu no programa espanhol O Grande Jogo do COPEonde declarou que um aumento de peso é iminente. Topuria já falou sobre querer lutar contra o campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev, uma ideia que Makhachev rejeitou recentemente.

Mesmo assim, Topuria está disposto a fazer valer a chance e já tem um nome em mente para seu primeiro adversário no peso leve: o ex-campeão Charles Oliveira.

“Eu estava falando sobre Miami, não sei direito”, disse Topuria. “Não tenho ideia porque ainda preciso ter algumas conversas, falar sobre isso e ver como eles veem meu futuro. Mas mais ou menos, tenho bem claro como quero que seja e a ideia que quero.

“Eu gostaria de subir para a próxima categoria e como o Islam, o campeão dessa categoria, vai lutar em janeiro e não vai ficar – ou seja, ele não vai estar pronto para abril, maio, eu gostaria gostaria de lutar com o candidato número 1 que essa divisão tem agora. Esse é Charles Oliveira.”

Makhachev está escalado para a quarta defesa de título em uma revanche contra Arman Tsarukyan na luta principal do UFC 311, em 18 de janeiro. Ele defendeu com sucesso seu título duas vezes contra o então campeão peso pena Alexander Volkanovski, nocauteando-o com uma cabeça espetacular. chute na segunda luta que Volkanovski aceitou em cima da hora como substituto de Oliveira.

Para Topuria, não se trata apenas de buscar um segundo título, mas de não ter mais que suportar uma redução de peso extenuante para 145 libras.

“Talvez seja hora de mudar”, disse Topuria. “Agora é hora de curtir, curtir um pouco mais do que eu faço. Não me importo tanto com o corte de peso. … Imagine, fiz minha estreia no UFC em 2020, e comecei a classificação no peso pena. Tipo, você consegue sua posição no ranking, então você conquistou sua classificação naquele peso e aí se você mudar, você perde todo o trabalho que fez dentro do ranking. Então você fica aí, mas passam quatro anos, você evolui, você cresce, seu corpo se desenvolve mais e custa cada vez mais emagrecer.”

Topuria não descartou voltar a competir no peso pena, dizendo que será eliminado se o adversário certo surgir do pelotão. No momento, parece ser o invicto Movsar Evloev, que melhorou para 9 a 0 no UFC com uma vitória por decisão sobre Aljamain Sterling no passado.

Embora os dois já tenham sido escalados para lutar em 2022, antes de Evloev se retirar devido a uma lesão, não parece que Topuria esteja interessado em revisitar esse confronto no momento. Ele tem uma luta no peso leve do UFC em seu currículo, um nocaute sobre Jai Herbert em março de 2022, e agora está ansioso para ver como se sairá novamente nos 155 libras.

“Já tenho luta no UFC no peso leve, foi em Londres”, disse Topuria. “A verdade é que me senti super confortável com o processo, porque a redução de peso não afeta, dá a oportunidade de ficar um pouco mais ativo. Porque se você eliminar essa parte, será uma viagem muito divertida.”

Dricus du Plessis (22-2) vs. Sean Strickland (29-6); UFC 312, 8 de fevereiro

Zhang Weili (25-3) vs. Tatiana Suárez (10-0); UFC 312, 8 de fevereiro

Justin Tafa (7-4) vs. Talisson Teixeira (7-0); UFC 312, 8 de fevereiro

Lembra quando os caras simplesmente permaneceram na divisão e defenderam seus títulos? O trabalho de Anderson Silva, Georges St-Pierre, Jon Jones e Demetrious Johnson não significa mais nada?

PARE DE MUDAR DE CLASSE DE PESO.

Aproveitem o seu dia, pessoal.

