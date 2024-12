Resultados ao vivo do UFC 310: Pantoja vs. Asakura

MMA Fighting tem resultados ao vivo do UFC 310 para o card da luta Pantoja x Asakura, blogs ao vivo de todo o card principal e muito mais da T-Mobile Arena em Las Vegas na noite de sábado.

Na luta principal, o campeão peso mosca do UFC Alexandre Pantoja defende o título contra o campeão do RIZIN Kai Asakura, que faz sua estreia no UFC. Pantoja conquistou seis vitórias consecutivas, enquanto Asakura venceu quatro das últimas cinco lutas.

Shavkat Rakhmonov (18-0) e Ian Machado Garry (15-0) se enfrentam para ver quem sofrerá a primeira derrota na carreira no confronto dos meio-médios no co-evento principal.

Confira os resultados ao vivo do UFC 310 abaixo.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Cartão principal (ESPN + PPV às 22h ET)

Alexandre Pantoja vs. Kai Asakura

Shavkat Rakhmonov vs. Ian Machado Garry

Ciryl Gane x Alexander Volkov

Bryce Mitchell x Kron Gracie

Nate Landwehr x Doo Ho Choi

Preliminares (ESPN2/ESPN+/FX às 20h ET)

Dominick Reyes x Anthony Smith

Vicente Luque vs. Themba Gorimbo

Movsar Evloev x Aljamain Sterling

Randy Brown x Bryan Batalha

Preliminares (ESPNews/ESPN+ AO VIVO agora)

Chris Weidman vs. Erik Anders

Cody Durden x Joshua Van

Michael Chiesa derrotou. Max Griffin por finalização (RNC) (R3, 1:56)

Chase Hooper derrotou. Clay Guida por finalização (armlock) (R1, 3:41) | Assistir ao final

Kennedy Nzechukwu derrotou. Lukasz Brzeski por nocaute técnico no primeiro round (4:51) | Assistir ao final