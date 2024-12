Resultados do UFC 310: Movsar Evloev vence Aljamain Sterling e vence por decisão unânime

Movsar Evloev estava ocupado com Aljamain Sterling, mas o russo acabou vencendo a pesada batalha para permanecer invicto com uma vitória por decisão unânime no UFC 310.

Enquanto Sterling marcou várias quedas, a habilidade de Evloev de ficar longe de problemas no chão e depois acertar suas próprias reversões permitiu que ele mostrasse sua força na tela. Quando Evloev estava por cima, ele aplicou mais punições e manteve o controle para garantir a vitória em um confronto emocionante entre dois lutadores de ponta até 145 libras.

Todos os três juízes marcaram a luta por 29-28 para Evloev, que passa para 19-0 com a vitória.

“Não foi o melhor desempenho esta noite, mas um ex-campeão, um grande cara do wrestling, com uma técnica muito parecida de nós dois”, disse Evloev sobre sua vitória. “Por isso foi uma luta de jiu-jitsu.

“Estava trabalhando mais na trocação porque sempre tenho minha base. Posso voltar ao meu wrestling a qualquer momento, mesmo que não me prepare. Isso estava atirando o tempo todo, então eu devolvi a ele minha luta livre.

Uma mão direita rígida de Sterling levou a uma queda precoce, com Evloev preso em uma posição estranha defendendo no chão. Sterling foi metódico em seus ataques, socando, mas nunca dando a Evloev qualquer espaço para operar para que ele pudesse escapar ou reverter a posição.

Um lapso momentâneo de Sterling levou a uma reversão com Evloev jogando-o no chão, onde ele começou a procurar finalizações, mas ficou sem tempo antes de poder atacar qualquer coisa.

Sterling começou o segundo round com outra queda poderosa, mas Evloev rapidamente virou o jogo contra ele, caindo por cima e depois pegando as costas. Evloev não conseguiu manter a posição enquanto os pesos penas se levantavam, ainda lutando por um posicionamento superior.

O peso pena trocou golpes momentaneamente com Evloev acertando com a mão direita rígida e então trouxe Sterling de volta à tela.

Sterling não perdeu tempo se libertando e se conectando com uma reversão própria. As violentas trocas de idas e vindas continuaram no chão, sem nenhum dos lutadores disposto a ceder um centímetro.

Faltando cinco minutos para o fim, Sterling abriu colocando Evloev na defensiva novamente enquanto ele começava a sangrar o relógio com quedas e controle contra a jaula. Evloev estava quase cedendo a posição até que finalmente explodiu com Sterling caindo de costas com o tempo se esgotando no terceiro e último round.

Evloev começou a movimentar Sterling pelo chão enquanto dava socos enquanto exibia sua força e poder superiores, o que aparentemente fez a diferença para ajudá-lo a garantir o terceiro round e a luta.

Com a vitória, Evloev está muito mais perto da disputa pelo título, embora não pareça que ele esteja prendendo a respiração quando se trata disso como uma possibilidade para sua próxima luta.

“Quem sabe”, disse Evloev. “Você sempre me fará a mesma pergunta. Como eu disse, estou sempre pronto para disputar o título.”