Shavkat Rakhmonov nunca chegou à decisão ou assistiu ao quinto round em sua carreira, mas ambos aconteceram na noite de sábado, quando ele sobreviveu a um susto tardio para vencer Ian Machado Garry na co-luta principal do UFC 310.

Apesar da reputação de finalizador cruel, Rakhmonov lutou com uma estratégia muito diferente contra seu ex-companheiro de equipe, concentrando-se mais na luta agarrada e nas quedas enquanto controlava o ritmo durante grande parte da luta de 25 minutos. Garry quase se recuperou no final com um mata-leão que parecia ter colocado Rakhmonov em apuros, mas ele encontrou uma maneira de se libertar e chegar à buzina final.

Quando tudo acabou, todos os três juízes marcaram a luta por 48-47, com Rakhmonov recebendo a aprovação por decisão unânime. Depois de passar para 19-0 em sua carreira com a vitória, Rakhmonov convidou o campeão meio-médio do UFC, Belal Muhammad, para um confronto direto com planos de se encontrarem em 2025.

“Ian Garry é um grande cara, um grande adversário. Estou feliz por ter vencido”, disse Rakhmonov. “Vamos nos encontrar em breve. Belal, vamos nos enfrentar. Prepare-se, sem mais ferimentos, descobriremos quem é o melhor homem.”

Muhammad o encontrou no octógono com um sorriso no rosto e prometeu que o título que conquistou em julho não o levará a lugar nenhum, a não ser voltar para casa em Chicago com ele.

“Estou animado com isso”, disse Muhammad sobre a luta com Rakhmonov. “Essas vaias vão virar lágrimas em breve. Outro ‘O’ que vou pegar.”

Antes de Rakhmonov ter a chance de conquistar o título, ele primeiro teve que passar por Garry e isso não foi uma tarefa fácil.

Quase instantaneamente quando a luta começou, Rakhmonov diminuiu a distância e agarrou o clinche para tentar arrastar Garry para o chão, mas o meio-médio irlandês mostrou um equilíbrio incrível para resistir à queda. Quando os lutadores finalmente se separaram, Rakhmonov acertou um enorme overhand de direita que definitivamente chamou a atenção de Garry.

Enquanto Garry parecia ser o atacante mais técnico, Rakhmonov continuava encontrando um lar para seus golpes, talvez porque estivesse sempre avançando com a ameaça de queda. No contra-ataque, Rakhmonov lançou um soco giratório que quase arrancou a cabeça de Garry, mas ele evitou o impacto do dano antes de responder ao fogo.

Com o início do terceiro round, Garry finalmente começou a acelerar o ritmo e a lançar mais volume, incluindo alguns chutes rígidos nas pernas e depois voltar ao topo com seus socos. Mas isso só levou a mais lutas de Rakhmonov com um body lock contra a jaula enquanto os lutadores disputavam posição.

O árbitro Marc Goddard finalmente viu o suficiente para separá-los, com Garry aproveitando a vantagem enquanto continuava atacando a base de Rakhmonov. Rakhmonov então contra-atacou com outra mão direita pesada que pousou com um baque no queixo de Garry.

Quando teve espaço para trabalhar, Garry começou a estabelecer um soco na hora certa que combinou com mais chutes nas pernas que empurravam Rakhmonov para trás. Seu ímpeto mudou quando Rakhmonov finalmente tentou uma queda dupla e colocou Garry na tela.

Enquanto Garry acertava alguns golpes de cima, ele finalmente se libertou, mas uma breve tentativa de guilhotina em pé saiu pela culatra porque Rakhmonov foi capaz de recuperar a posição de costas. Outra troca levou a uma segunda queda de Rakhmonov, que começou a desferir socos até o tempo acabar.

Faltando cinco minutos para o fim, Rakhmonov voltou ao wrestling para outra queda, mas Garry não apenas defendeu com eficácia, mas também acabou pegando as costas. A partir daí, Garry quase acertou um mata-leão e por um momento pareceu que poderia finalizar, mas Rakhmonov resistiu o suficiente para se libertar e terminar por cima.

Desta vez, Garry encontrou um caminho para se levantar, mas Rakhmonov agarrou-se a ele com pressa com um último punho giratório para trás, pouco antes da buzina encerrar a luta.

Sem dúvida, Rakhmonov enfrentou seu teste mais difícil, mas ainda assim fez o trabalho enquanto se prepara para um eventual confronto contra Muhammad no próximo ano.