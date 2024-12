Resultados do UFC Fight Pass Invitational 9: Mikey Musumeci vence por decisão na estreia e pede desculpas aos fãs

Mikey Musumeci teve uma estreia de sucesso no Fight Pass, mesmo que não fosse o que ele queria.

Musumeci assinou recentemente contrato exclusivo de luta livre com o UFC, então as expectativas eram altíssimas quando ele enfrentou Felipe Machado na luta principal do UFC Fight Pass Invitational 9, na quinta-feira, em Las Vegas. E embora Musumeci tenha conseguido a vitória, o ex-pentacampeão mundial da IBJJF e ex-campeão de luta livre por finalização peso mosca do ONE Championship não conseguiu garantir a finalização.

Musumeci imediatamente saiu e puxou para a guarda, invertendo rapidamente com um ataque de perna. Machado, porém, provou ser bom em sua defesa, forçando Musumeci a encadear uma sequência de ataques de chave de perna, desequilibrando constantemente Machado e impedindo-o de criar seu próprio ataque. No final das contas, Musumeci não conseguiu garantir qualquer tipo de finalização no regulamento, então a luta foi para a prorrogação.

Mas a prorrogação foi mais ou menos igual, já que a defesa de Machado foi forte o suficiente para evitar a finalização e, no final, Musumeci levou para casa a vitória por decisão.

Após a luta, Musumeci não escondeu a decepção.

“Na verdade. Não terminei a luta, então falhei”, disse Musumeci ao ser questionado se estava feliz com seu desempenho. …

“Só quero pedir desculpas aos fãs por não conseguir finalizar hoje”, acrescentou Musumeci mais tarde. “Eu fiz o meu melhor. Vou melhorar e da próxima vez espero poder terminar.”

Confira abaixo os resultados completos do UFC Fight Pass Invitational 9.

Mikey Musumeci derrotou. Felipe Machado por decisão

Renato Canuto derrotou. Jason Nolf por decisão

Ronaldo Júnior derrotou. Nick Mataya por finalização (estrangulamento D’Arce)

Jonnatas Gracie derrotou. Kyle Chambers por finalização (estrangulamento D’Arce)

Raquel Canuto def. Michele Oliveira via submission (rear-naked choke)

Ryan Aitken derrotou. Gabriel Almeida por decisão

Maggie Grindatti Lira venceu. Giovanna Carneiro por finalização (chave de calcanhar)

Damien Anderson derrotou. Sandrey Silva por finalização (mata-leão)

Luccas Lira def. Michael Pixley via decision

Lavínia Barbosa venceu. Shelby Murphy por decisão