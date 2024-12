Retomada da indústria é o desafio para a economia de Alagoas em 2025, diz economista

A retomada da indústria é o grande desafio para a economia de Alagoas em 2025, de acordo com o professor de Economia da Universidade Federal de Alagoas, Chico Rosário. Para ele, os atuais investimentos em logística, a exemplo de estradas, e da recente retomada do Porto de Maceió, além da chegada da Mineração Vale Verde, em Craíbas, e da Origem Energia, em Pilar, ainda não foram suficientes para equilibar a queda de 9 pontos percentuais da participação da indústria no total do PIB do estado entre os anos de 2011 (PIB da indústria R$ 4,4 bilhões) e 2021 (PIB da indústria R$ 12 bilhões).

“Esse recuo é grave, porque significa perda de emprego. A indústria é importante porque oferece empregos de melhor remuneração, que nos dão capacidade de consumo. Como maior parte do PIB alagoano está no comércio e serviços, portanto, dependentes do consumo das famílias, quando há a redução de bons empregos, também reduz-se o consumo de qualidade”, esclarece Chico Rosário.

De acordo com dados da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Alagoas acumula uma perda de 0,2 ponto percentual na participação no PIB industrial nacional entre 2011 e 2021. O estado tem o nono menor PIB do Brasil, com R$ R$ 76,07 bilhões em 2022, e emprega 106.582 trabalhadores na indústria.

“Para se ter uma ideia da redução da indústria em Alagoas, basta dizer que em 2011 eram 24 usinas de cana-de açúcar e etanol. Em 2024, são apenas 14. As grandes indústrias que se instalaram no Polo Multissetorial José Aprígio Vilela, em Marechal Deodoro, nos últimos anos, não foram capazes de conduzir essa retomada que Alagoas necessita para voltar a alavancar o setor industrial”, diz o professor Chico Rósario, ao explicar que essas indústrias não são capazes de criar uma cadeia de insumos, uma vez que a mão de obra qualificada, de bons salários, vem de fora do estado, além de outros fatores.

Para o economista, é hora de mudar a estratégia e apoiar as pequenas empresas industriais. “É hora de apoiar as pequenas indústrias, para que elas adensem a cadeia de valor, comprem insumos locais, favoreçam negócios locais e com isso melhorem a sua produção. Isso indiscutivelmente irpa repercutir no comércio consumindo mais, pagando melhores salários, e sendo bastante beneficiado”, disse o professor Chico Rosário.

