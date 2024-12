Revelada a vida de Luigi Mangione dentro da prisão do MDC no Brooklyn

Fontes com conhecimento directo dizem-nos… Mangione está escondido em “segregação administrativa” no MDC Brooklyn – com um grupo de reclusos separados da população em geral porque necessitam de maior segurança.

No caso de Mangione, ele se tornou famoso após ser preso pelo assassinato do CEO da UnitedHealthcare. Brian Thompson – para que ele pudesse ser alvo de outros presos. Daí a segurança extra.

Nossas fontes dizem que Mangione está trancado em uma única cela – ninguém mora com ele. Mas as celas são próximas umas das outras e os presos conversam frequentemente entre si.

Luigi tem a chance de esticar as pernas… aproveitando uma hora por dia fora de sua cela no recinto de recreação – uma grande gaiola onde ele ficará sem algemas. Nossas fontes dizem que às vezes há uma bola de basquete ou uma bicicleta ergométrica dentro dela, dependendo da gaiola usada.

Os presos estão limitados a US$ 350 de gastos por mês – embora nos feriados eles recebam US$ 100 extras adicionados ao seu limite.

Como você sabe… Luigi é acusado de atirar fatalmente em Thompson no centro de Manhattan no início deste mês – com as autoridades jogando Mangione no MDC Brooklyn depois ele foi extraditado de volta para Nova York da Pensilvânia.