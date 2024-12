‘RHOSLC’ Jen Shah recebe cartas de ‘Mob Wives’ Renee Graziano na prisão

Chris Giovanni que representa Shah e Graziano, disse ao TMZ … RG enviou várias cartas a JS enquanto estava na prisão, com a mais recente sendo enviada na semana passada.

O TMZ obteve uma cópia da nota, que diz: “Enviando a vocês todo amor e votos de felicidades. Há uma tatuagem no meu pé que diz ‘o passado foi apenas prática’. [sic].”

Graziano continua dizendo… “Você está de longe fazendo o que é certo e Alá vê isso, então foda-se o que os outros pensam”. Pelo que vale, Shah se converteu do mormonismo ao islamismo.

Giovanni nos conta que Shah adora as cartas de Graziano e agradece profundamente seu apoio. Quanto ao motivo pelo qual Graziano se sente tão conectado a Shah, somos informados de que ela acredita piamente que os encarcerados merecem uma segunda chance.

Como você sabe, Shah foi preso na FPC Bryan, no Texas, depois de se declarar culpado de acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica. No entanto, as coisas estão melhorando para Shah, que começou a cumprir sua sentença de seis anos e meio de prisão em fevereiro de 2023. Sua data de libertação foi adiada para novembro de 2027.